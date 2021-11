Fußball

Julian Nagelsmann nach Niederlage bei FC Augsburg bedient: "Zum ersten Mal als Bayern-Trainer richtig sauer"

Der FC Bayern München musste sich am 12. Spieltag beim FC Augsburg 1:2 geschlagen geben. Trainer Julian Nagelsmann zeigt sich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel restlos bedient und analysiert die Pleite. Der 34-Jährige sieht ähnliche Defizite wie bei den Gegentreffern in Mönchengladbach oder in der Champions League und schimpft: "Ich bin heute den ersten Tag als Bayern-Trainer richtig sauer."

00:01:47, vor 33 Minuten