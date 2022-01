Fußball

FC Bayern - Julian Nagelsmann schwärmt von Thomas Müllers Assist-Qualitäten: "Außergewöhnlich"

Durch seine zwei Assists beim 4:0-Erfolg des FC Bayern München beim 1. FC Köln am 19. Spieltag der Bundesliga steht Offensivspieler Thomas Müller nun bereits bei 16 Vorlagen in der laufenden Saison. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann lobt in der anschließenden Pressekonferenz die Qualitäten des Münchner Urgesteins.

00:00:41, vor einer Stunde