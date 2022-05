"Aber wir haben es immer wieder geschafft gute Lösungen zu finden in der Vergangenheit, auch einen Robert Lewandowski zu ersetzen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das im Sommer auch hinbekommen."

Mit der Verpflichtung von Nationalspieler Karim Adeyemi sind Dortmunds Personalplanungen noch nicht abgeschlossen, das bestätigte Kehl bei "Sky".

Adeyemi sei "mit seinen Qualitäten einer, der uns deutlich bereichern wird. Aber die Wucht und die Körperlichkeit, die wir durch Erling Haaland verlieren werden – da machen wir uns gerade Gedanken, ob wir das auch auf einem anderen Weg kompensieren können."

Der 21-jährige Haaland war im Januar 2020 von Red Bull Salzburg zum BVB gekommen und wechselt nun zu Manchester City. In seiner ersten Saison in Dortmund erzielte er 41 Tore in 41 Pflichtspielen und wurde bester Torschütze der Champions League. Beim BVB hatte er für viereinhalb Jahre bis 2024 unterschrieben.

