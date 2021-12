"Ich habe noch keine genauen Informationen", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach der Partie: "Er hat in der 15. Minute gesagt, dass er etwas spürt, danach hatte er keine Probleme mehr. Hinterher ist man immer schlauer. Wäre, wäre Fahrradkette, hat mal ein berühmter Experte gesagt. Man kann nicht in den Körper hereinschauen. Es wird eine muskuläre Thematik sein."

Nagelsmann hatte bereits am Freitag erklärt, dass Coman nach dem 2:1-Sieg gegen Mainz am vergangenen Samstag "müde" gewesen sei. Trotzdem brachte er den 25-Jährigen in Stuttgart von Beginn an.

Für den verletzungsanfälligen Coman kommt der neuerliche Rückschlag zur Unzeit. Der Franzose befand sich zuletzt in Topform, erzielte in den vergangenen vier Spielen drei Treffer und bereitete in der Champions League gegen den FC Barcelona einen weiteren vor.

Im September hatte Coman vier Spiele nach einer Herz-Operation verpasst. Bislang kommt er in der laufenden Saison auf wettbewerbsübergreifend 17 Einsätze.

Zur Herbstmeisterschaft stürmten die Bayern auch ohne den Flügelstürmer. Serge Gnabry (40., 53., 74.) erzielte einen Dreierpack, Robert Lewandowski traf beim 5:0-Sieg doppelt (69., 72.).

