Die Eidgenossen treffen in der WM-Qualifikation am Samstag in Genf zunächst auf Nordirland (20:45 Uhr).

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Kampf um Haaland - Dieses Ass hat der BVB im Ärmel

Ligue 1 Mbappé wollte PSG verlassen: "Habe gesagt, dass ich gehen möchte" VOR 2 STUNDEN

(SID)

BVB ohne Haaland? Diese Probleme hat Rose ausgemacht

Premier League Liverpool an Teenie-Talent interessiert: Der neue De Bruyne? VOR 3 STUNDEN