Der niederländische Coach übernimmt ab Sommer den Posten bei den Red Devils. Haller sei dabei eine der Optionen, um den United-Kader im Sommer in der Offensive zu verstärken, heißt es.

In dieser Saison erzielte der ivorische Nationalspieler für Ajax schon 33 Tore in 39 Spielen. Vor allem in der Champions League machte Haller von sich reden. Zehn Treffer standen am Ende der Gruppenphase auf dem Konto des 27-Jährigen.

Auch deshalb rückte Haller offenbar in den Fokus des FC Bayern . Zudem lockt die verhältnismäßig geringe Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro nicht nur den deutschen Rekordmeister.

Man United kann im Moment finanziell nicht in der obersten Liga mitspielen. Im Transfer-Poker um Stars wie Declan Rice oder Harry Kane, die beide deutlich mehr als 100 Millionen Euro kosten dürften, fehlt das Geld.

Sébastien Haller noch bis 2025 unter Vertrag

Daher beschäftigt man sich aufgrund der niedrigeren Ablöse offenbar mit dem ehemaligen Frankfurter Stürmer. Von 2017 bis 2019 spielte Haller für die Eintracht. Danach wechselte er für 50 Millionen Euro zu West Ham United, wo er sich aber nicht dauerhaft durchsetzen konnte. Nach 54 Spielen und 14 Toren für die Londoner ging der Angreifer im Winter 2021 für 22,5 Millionen Euro nach Amsterdam.

Dort steht Haller eigentlich noch bis 2025 unter Vertrag. Mittlerweile sollen sich die Niederländer aber mit einem vorzeitigen Abgang des 27-Jährigen auseinandersetzen, sollte die finanzielle Forderung über 40 Millionen Euro von einem anderen Verein erfüllt werden.

Bei den Bayern hängt alles davon ab, wie es mit Lewandowski weitergeht. Bleibt und verlängert der Pole, ist eine Verpflichtung von Haller sicherlich vom Tisch. Wird in München allerdings ein Platz frei, wäre der Ivorer ein guter und relativ kostengünstiger Ersatz mit Erfahrung in der Königsklasse.

