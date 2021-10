18:30 Uhr im Liveticker) in den Niederungen der Tabelle herum, und der in der Vorsaison noch eiskalte Vollstrecker Silva hat Ladehemmung. Denn seit Silvas Wechsel im Sommer für rund 23 Millionen Euro von Frankfurt zu RB Leipzig ist keine der beiden Seiten glücklich geworden. Die Eintracht dümpelt vor dem Heimspiel gegen die Sachsen am Samstag () in den Niederungen der Tabelle herum, und der in der Vorsaison noch eiskalte Vollstrecker Silva hat Ladehemmung.

"Ich hatte zwei fantastische Jahre in Frankfurt und blicke gerne auf diese Zeit zurück", sagte der 25-Jährige, dem in Leipzig in 14 Pflichtspielen erst drei Treffer gelungen sind, der "Sport Bild". In Frankfurt sah das noch ganz anders aus: Mit 28 Toren hatte Silva einen Riesenanteil daran, dass die Eintracht in der vergangenen Saison lange sogar an der Champions League schnuppern durfte.

Es sind Zeiten, an die auch die Hessen mit Wehmut zurückdenken werden - denn unter dem neuen Trainer Oliver Glasner hinkt die stolze und oft auch launische "Diva vom Main" den Ansprüchen meilenweit her. Der Österreicher gerät wie der neue Sportvorstand Markus Krösche - der im Sommer Silvas umgekehrten Weg von Leipzig an den Main nahm - zunehmend in die Kritik.

"Auch für uns ist das nicht zufriedenstellend, wir raufen uns alle die Haare. Selbst die Spieler sind von den enormen Leistungsschwankungen überrascht, die grübeln auch", sagte Glasner, der in der Liga nach neun Spielen nur acht Punkte und einen enttäuschenden 15. Tabellenplatz vorweisen kann.

Eintracht sucht Konstanz - RB die richtige Position für Silva

Die Eintracht hadert vor allem mit der fehlenden Konstanz. Starke Auftritte in der Europa League oder auch beim Überraschungssieg bei Bayern München wechseln sich mit katastrophalen Leistungen in der Liga wie zuletzt beim VfL Bochum (0:2) ab. Krösche sagte: "Wir sind natürlich nicht zufrieden. Nicht nur mit den Ergebnissen, sondern auch mit der Art und Weise, wie wir in der Bundesliga gespielt haben."

Daher ist es von enormer Bedeutung, den Negativtrend schon gegen den Vizemeister zu stoppen. Da kommt es gerade recht, dass Silva in Leipzig noch nicht richtig in Tritt kommt und auf dem Platz oft sogar wie ein Fremdkörper wirkt. RB-Trainer Jesse Marsch meinte: "Es gilt für uns, die richtige Position für André zu finden."

Umso mehr hoffen die Leipziger, dass der Knoten in der alten Wohlfühloase im Frankfurter Stadtwald platzt. Silva sei vor seiner Rückkehr "hochmotiviert", berichtete Marsch - die SGE würde hingegen auf ein Deja-vu mit dem ehemaligen Goalgetter gerne verzichten.

