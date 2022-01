"Das ist umso schöner", so Sané (12 Saisontore, 13 Vorlagen). Einige Zeit war der 26-Jährige für viele Anhänger bei den Bayern, aber auch im DFB-Team schnell der Sündenbock.

"Natürlich lässt einen das nicht kalt. Ich versuche nur, es nicht zu sehr an mich heranzulassen. Weil ich weiß, was ich kann", sagte Sané: "Um mich herum kann jeder sagen, was er möchte, im Endeffekt bin ich derjenige, der die Leistung bringen muss."

Deshalb habe er sich auch nicht "beirren lassen. Ich glaube an mich und lasse mich nicht einschüchtern. Auswärts wird man auch oft ausgepfiffen, mir persönlich gibt das einen Extra-Push", meinte der Offensivspieler.

Die Kritik vieler Fans nach der EM im vergangenen Jahr konnte er allerdings nachvollziehen.

Leroy Sané verteidigt Bundesliga gegen Kritik

"Sie erwarten Leistung. Wenn die nicht stimmt, sind sie sauer, das ist klar. Man muss solche Kritik immer für sich einordnen können. Überspitzt gesagt: Spielst du gut, sind alle am Jubeln. Spielst du schlecht, sind alle am Schimpfen. Das ist im Leistungssport so, damit muss ich umgehen", erklärte der Bayern-Star.

Die Einschätzung vieler Beobachter, der Titel in der Premier League sei aufgrund der höheren Anzahl von Topklubs wertvoller, wollte Sané nicht zustimmen. "Das finde ich nicht. Und es wäre respektlos gegenüber der Bundesliga, Spanien oder Italien. Egal, in welcher Liga, der Gewinn der Meisterschaft ist etwas Besonderes. In Deutschland war es in den vergangenen Jahren natürlich schwierig für alle anderen, weil der FC Bayern stets oben stand", so der 26-Jährige.

Ihm als Spieler sei ohnehin nur eines wichtig: "Wir Fußballer spielen, um zu gewinnen, da ist es uns am Saisonende egal, ob man zehn, fünf oder nur zwei Punkte Vorsprung hat. Am wichtigsten ist, dass man die Schale hochhält." Auch in der Champions League hat Sané einiges vor: "Für die größten Vereine ist es eines der größten Ziele, diesen Titel so oft wie möglich zu gewinnen. Mir fehlt er noch, deshalb steht er bei mir ganz oben. Ich hoffe, ich schaffe es in diesem Jahr."

Sané wehrt sich gegen Image des Glamour-Profi

Darüber hinaus sieht sich der Bayern-Star längst nicht mehr als Glamour-Profi. Er hoffe, dass er aus der Bling-Bling-Schublade raus sei, "denn viel Bling-Bling trage ich nicht. Dass ich mal etwas ausgefallenere Klamotten trage, liegt daran, dass ich einfach gerne neue und andere Sachen ausprobiere", sagte Sané. Aber es sei nicht so, "dass ich als Glamourfigur gesehen werden möchte".

Man werde von der Öffentlichkeit in eine Schublade gepackt, so der frühere Schalker: "Aber ich achte nicht darauf, dass ich immer gut aussehe. Das ist mir komplett egal. Für mich zählt, was auf dem Platz passiert." Vor Jahren hatte Sane etwa für Aufsehen gesorgt, als er mit einem Graffiti-Mantel zum Treffpunkt der Nationalmannschaft gekommen war.

