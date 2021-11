Fußball

Leroy Sané reagiert auf die anstehende Quarantäne der Bayern-Profis: "Habe mit Gnabry über Impfung gesprochen"

Nach Bayerns Joshua Kimmich soll sich nun auch Serge Gnabry ungeimpft in Quarantäne befinden. Leroy Sané gibt vor dem Auswärtsspiel in der Champions League bei Dynamo Kiew am Dienstag an, bereits versucht zu haben, seine Mitspieler zu überzeugen und sagt, dass es natürlich schöner wäre, alle dabei zu haben.

00:01:26, vor einer Stunde