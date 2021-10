Über die Arbeit mit dem jetzigen City-Coach Guardiola sagte Lewandowski: "Er hat mir beigebracht, den Fußball aus einem anderen Blickwinkel zu sehen." Weiter meinte der 33-Jährige: "Nach der Arbeit mit Guardiola denke ich anders über den Fußball."

Er habe ihn "von außen und aus einer anderen Perspektive gesehen. Ich erkenne, wer einen Fehler macht, wer es hätte besser machen können und wie man seinem Rivalen einen Schritt voraus sein kann."

Guardiola, der von 2013 bis 2016 den FC Bayern trainiert hatte, habe ihm damals in einem Gespräch erklärt: "Ich kann dir nicht helfen, ein besserer Stürmer zu werden, weil du sehr gut bist. Aber ich kann deiner Mannschaft helfen, den Ball in den Strafraum zu bringen. Dann weißt du genau, was du zu tun hast und wie du es tun musst."

Der Wechsel zu den Münchenern im Jahr 2014 sei für ihn ohnehin "der große Sprung" gewesen.

Lewy: Von Lahm, Robben und Co. gelernt

"Ich erinnere mich an die Trainingseinheiten mit Philipp Lamm, Franck Ribéry, Arjen Robben, Xabi Alonso, Manuel Neuer, Thomas Müller", blickte Lewandowski zurück: "Das Niveau war sehr hoch. Ich wollte den nächsten Schritt in meiner Karriere machen."

Seit 2014 erzielte der 33-Jährige für die Bayern in 339 Spielen 307 Tore. Alleine in dieser Saison kommt Lewandowski bereits auf 13 Treffer (in zehn Spielen). Seit Januar 2020 hat der Routinier in der Bundesliga aber einen ebenbürtigen Kontrahenten bei der Torejagd: Erling Haaland.

Der junge Norweger vom BVB traf in dieser Spielzeit ebenfalls schon elf Mal (in acht Spielen). Über Haaland meinte Lewandowski im Interview : "Wir sind verschiedene Typen. Er ist ein großartiger junger Spieler mit einer tollen Zukunft. Er liebt es, Konter zu spielen und hat einen sehr starken linken Fuß mit viel Power. Ich bin ein anderer Stürmertyp."

Thomas Müller, Javi Martínez, Jérôme Boateng, Philipp Lahm, Robert Lewandowski und David Alaba (v.l.) jubeln Fotocredit: Getty Images

Lewandowski schließt Zusammenspiel mit Haaland nicht aus

Dennoch meinte der Pole angesprochen auf ein mögliches Zusammenspiel mit dem 21-Jährigen: "Ich sage nicht, dass wir nicht zusammen spielen könnten." Um Haaland kamen in den letzten Monaten immer wieder Wechselgerüchte auf. Auch die Münchener waren dabei kurzzeitig als Interessenten im Gespräch.

Über seine eigene Zukunft, speziell mit Blick auf die nächste Saison, erklärte Lewandowski: "Daran denke ich nicht. Wir starten gerade in die Saison. Es sind erst zwei Monate vorbei und ich habe einen Zweijahresvertrag."

