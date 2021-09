"Im Bewegungsablauf und Laufstil ist es ein bisschen so. Van Basten war ein großartiger Stürmer. Wenn ich mich mit einem früheren Stürmer vergleichen soll, ja, dann mit Marco van Basten", ergänzte der 33-Jährige.

Sein Vorbild in der Jugend war jedoch ein anderer. "Der Franzose Thierry Henry gefiel mir sehr mit seiner Spielweise, seinen Laufwegen, seiner Technik und Präzision im Abschluss. Spiele von ihm habe ich oft angeschaut", sagte Lewandowski.

In dem Interview sprach der polnische Torjäger auch über den immensen Druck kurz vor seinem in der vergangenen Saison aufgestellten Tor-Rekord in der Bundesliga.

Fußball Kuntz-Nachfolge geregelt: DFB gibt neuen U21-Trainer bekannt VOR EINER STUNDE

Lewandowski hatte den bis dahin gültigen 50 Jahre alten Bestwert von Gerd Müller (40 Tore) um ein Tor übertroffen.

Lob für BVB-Stürmer Erling Haaland

"Es war keine einfache Situation. Ich spürte, welche Bedeutung dieser Rekord in der deutschen Öffentlichkeit hatte. Es wurde eine unheimliche Herausforderung für mich, die mich mental gepusht hat", gab der Stürmer Einblicke in sein Seelenleben.

BVB-Angreifer Erling Haaland erhielt vom 33-Jährigen dann auch noch ein besonderes Lob: "Es gibt so viele Superstürmer. Erling Haaland in der Bundesliga hat großes Potenzial, große Lust, er ist sehr hungrig auf Tore und will immer mehr." Harry Kane, Karim Benzema und Romelu Lukaku nannte Lewandowski als weitere Beispiele der Kategorie Top-Stürmer.

Das könnte Dich auch interessieren: Nagelsmann voll des Lobes für angeblichen FCB-Wunschspieler Rüdiger

Bizarre PK: Koeman verliest XXL-Statement - keine Fragen erwünscht

Bundesliga Anlehnung an Erzrivalen: Bayern-Fans ätzen gegen neuen ÖPNV-Preis VOR 4 STUNDEN