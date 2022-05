Trotz der fehlenden Messi-Stimmen gewann der 33-Jährige den Titel. Im Rahmen der Abstimmung zum Ballon d'Or wenige Monate zuvor hatte Messi jedoch noch für Lewandowski votiert. "Messi hat für mich beim Ballon d'Or gestimmt, warum sich sein Standpunkt danach geändert hat – ich weiß es nicht."

Im Novermber 2021 musste sich Lewandowski trotz einer überragenden Saison beim Ballon d'Or Messi geschlagen geben. Seinerzeit hatte der "La Pulga" erklärt, dass der Bayern-Star die prestigeträchtige goldene Kugel, die im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht vergeben wurde, nachträglich verdient hätte.

Messi: In dem Jahr war Lewandowski nicht der Beste

"Meine Worte kamen in diesem Moment von Herzen, weil ich wirklich so fühlte", sagte Messi nun. Er ergänzte: "Ich sagte, dass er den Ballon d'Or schon einmal verdient hatte, weil ich im Jahr zuvor dachte, er sei der Beste. Aber das Jahr, in dem ich gewonnen habe, war er nicht der Beste. Aber er soll es sehen, wie er will."

Für die kommende Weltfußballerwahl hat der PSG-Profi indes einen klaren Favoriten. "Ich denke, dieses Jahr gibt es keine Zweifel. Karim Benzema hatte ein spektakuläres Jahr", sagte Messi.

