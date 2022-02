Beim besten Rückrundenteam der Liga konnte Gerardo Seoane wieder auf Stammkeeper Lukas Hradecky (nach Corona-Infektion) zurückgreifen. Kurzfristig musste man bei Bayer allerdings auf Jonathan Tah (Infekt) verzichten, der durch Edmond Tapsoba ersetzt wurden. Im Mittelfeld kam Amine Adli für Karim Bellarabi (Bank) zum Einsatz.

Nach sechs sieglosen Spielen in Serie stand der VfB gehörig unter Druck. Beim schwierigen Unterfangen in Leverkusen musste Pellegrino Matarazzo auf Waldemar Anton (Covid-19) und Sasa Kalajdzic (Wadenverletzung) verzichten. Dafür starteten Pascal Stenzel und Tiago Tomás, der sein Startelfdebüt gab. Im Mittelfeld rutschte Atakan Karazor für Philipp Förster (Bank) in die Startelf.

Die Werkself hatte von Beginn an das Zepter in der Hand und bestimmte das Geschehen, Patrik Schick scheiterte früh am Pfosten (13.). „Der Ansatz ist, sie nicht ins Tempo kommen zu lassen, ihnen nicht den Raum dafür zu geben, so der Matchplan von Matarrazzo. Und so doppelten die Schwaben auf den Außen, um die gefährlichen Moussa Diaby und Adli in Schach zu halten. Dies ging zu Lasten einer offensiven Spielausrichtung, sodass der VfB lange Zeit nicht in der Gefahrenzone in Erscheinung trat, Neuzugang Tiago Tomás war die meiste Zeit als Alleinunterhalter aktiv.

In der Folgezeit fand der Tabellenvorletzte immer besser ins Spiel. Karazor stopfte im Zentrum die Löcher, zudem setzt man nach Ballverlust sofort zum Gegenpressing an, um so die Konter der Werkself zu unterbinden. Auf der Gegenseite tauchte Chris Führich plötzlich vor Hradecky auf, blieb am Keeper aber hängen (21.). Auch die nächste Chance gehörte den Gästen, Tomás scheitere an der Latte (28.). Wenig später wurde Florian Wirtz‘ vermeintliches 1:0 wegen Abseits aberkannt (34.). Kurz vor der Halbzeit war der Bann dann doch gebrochen: Diaby traf nach einer tollen Einzelaktion zur Bayer-Führung (41.).

Nach dem Seitenwechsel ging es Schlag auf Schlag: Erst erzielte Tomás mit seinem ersten Bundesligatreffer das nicht unverdiente 1:1 (49.), doch exakt 2:37 Minuten später stellte Amine Adli per Kopf auf 2:1 (52.). Und so rannte der VfB erneut einem Rückstand hinterher.

Auch im zweiten Durchgang blieb Leverkusen spielbestimmend und zeigte immer wieder seine spielerische Klasse. Der VfB ging lange Zeit kein Risiko ein, konnte dennoch immer wieder Nadelstiche setzen. So sahen die 10.000 Zuschauer ein interessantes Spiel.

In der Schlussphase arbeitete die Werkself am dritten Treffer, hatte jedoch keine zwingenden Chancen. Topstürmer Patrick Schick war im Abwehrzentrum der Gäste abgemeldet. Stuttgart wurde etwas offener, konnte sich gegen eine gutsortierte Werkself jedoch zu selten in Szene setzen.

Nach dem 3:1 durch Florian Wirtz (86.) schien die Messe gelesen, doch Tomás machte die Partie mit seinem zweiten Treffer (88.) erneut spannend. Die Spannung sollte nicht lange andauern, denn quasi im Gegenzug stellte Schick mit seinem 19. Saisontreffer den 4:2-Endstand her.

Mit diesem Sieg setzt sich Leverkusen weiter oben fest und erhöht den Druck auf Dortmund. Der VfB bleibt auch im siebten Spiel sieglos und hängt auf dem vorletzten Platz fest.

Für Leverkusen geht es bereits am Freitagabend mit dem Auswärtsspiel in Mainz weiter. Der VfB empfängt am Samstag einen wohl vor Selbstvertrauen strotzenden Aufsteiger aus Bochum.

Stimmen zum Spiel

Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen): "Wir spielen bisher guten Fußball. Ob wir den schönsten Fußball spielen, weiß ich nicht. Wir geben weiterhin Gas, es macht großen Spaß und so wollen wir weitermachen."

Robert Andrich (Bayer 04 Leverksuen): "Florian Wirtz macht das sehr gut. Er zeigt uns von Woche zu Woche, ohne darüber zu reden. Er mag es auch nicht, wenn zu viel über ihn gesprochen wird."

Das fiel auf: Leverkusen wirkt gefestigt und effizient wie lange nicht mehr

Seit fünf Spielen ungeschlagen, vier Siege in Serie und das beste Rückrundenteam. Bayer 04 Leverkusen strotzt vor Selbstvertrauen, dies war gegen den VfB von Anfang an spürbar. Die Werkself ließ den Ball laufen und spielte sich immer wieder schön in den Strafraum. Auch in Sachen Effizienz hat sich Leverkusen stark verbessert. Für die vier Treffer benötigte Bayer lediglich sechs Schüsse aufs Tor. Doch die Mannschaft von Gerardo Seoane wirkt gefestigt wie noch nie. Selbst von einem Gegentreffer lässt sich der Tabellendritte nicht aus dem Konzept bringen, sondern sucht weiterhin den Weg nach vorne. Einziger „Kritikpunkt: Die junge und hochtalentierte Elf wirkt manchmal zu ballverliebt. So ließen Wirtz und Co. die Stuttgarter lange Zeit im Spiel und stellten erst gegen Ende des Schlusspunkt her.

Tweet zum Spiel

Dieses Bild steht sinnbildlich für die bisherige Saison des VfB. Die Schwaben verteidigten leidenschaftlich, hatte gute Aktionen, doch wieder war man nicht über 90 Minuten konzentriert genug. So auch beim 1:0, als der Schuss von Diaby zunächst geblockt wurde. Doch während die drei Stuttgarter sich wegdrehten und die Situation als geklärt betrachteten, reagierte Diaby blitzschnell und schoss zur Führung ein. Und so konnten die Stuttgarter wieder nur hinterherschauen. Auch der zwischenzeitliche Ausgleich war nur ein kurzer Hoffnungsschimmer.

Die Zahl zum Spiel: 58

Die Werkself scheint in dieser Spielzeit so stark wie lange nicht mehr zu sein. Nicht nur, dass Bayer das beste Rückrundenteam der Liga ist und nun vier Siege in Folge einfahren konnte. Gegen den VfB erzielte Leverkusen die Saisontreffer 55 bis 58. Noch nie hatten die Rheinländer zu solch einem Zeitpunkt so viele Treffer erzielt. Bemerkenswert: Bayer hat bereits jetzt fünf Tore mehr auf dem Konto als in der kompletten Vorsaison.

