"Es ist im Grunde fast dieselbe Mannschaft, die vor knapp einem Jahr in der Champions League gegen Inter Mailand oder Real Madrid begeistert hat und mindestens auf Augenhöhe war", so der Weltmeisterkapitän von 1990.

"Viele Spieler scheinen unzufrieden zu sein, keinen Draht zum Trainer zu haben oder nicht zu verstehen was er will. Die falsche Einstellung vieler scheint mir aktuell problematisch zu sein", ergänzte Matthäus.

Dass Sportdirektor Max Eberl weiter an Trainer Adi Hütter festhält, ist für Matthäus keine Überraschung - trotz der neuerlichen Heimniederlage gegen Union Berlin am Samstag. "Die nächsten beiden Spiele sind extrem wichtig in Bielefeld und gegen Augsburg.

Das sind Mannschaften, die Gladbach im Grunde schlagen muss", betonte der einstige Borussia-Spieler, der seine Profikarriere in Mönchengladbach gestartet hatte.

