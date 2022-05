Nach Informationen des "kicker" und "Sky" ist der Deal auf der Zielgeraden, eine Unterschrift sei allerdings noch nicht erfolgt.

Favre rettete den Verein in seiner ersten Amtszeit erst vor dem Abstieg und führte ihn dann in die Champions League. Nach der Trennung trainierte Favre OGC Nizza und Borussia Dortmund, die sich am Freitag überraschend von ihrem Trainer Marco Rose getrennt hatten.

Die Gladbacher hatten nach der Saison die Zusammenarbeit mit Hütter beendet. Der Österreicher war für siebeneinhalb Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zur Borussia gewechselt, erfüllte die Erwartungen aber nicht.

(mit SID)

