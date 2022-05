"Es geht einzig und allein um Hertha BSC - um den Klassenerhalt", sagte der Trainer von Hertha BSC am Sonntag dem "kicker".

Die Berliner treffen am Donnerstag im Olympiastadion auf den HSV, das Rückspiel in Hamburg findet am darauffolgenden Montag (beide 20.30 Uhr/Sky und Sat.1) statt. "Ich habe viele Spiele der 2. Bundesliga gesehen, der HSV war für mich mit die beste Mannschaft", warnte Magath.

Der Coach verfolgte am Sonntag den Sieg von Darmstadt 98 gegen den SC Paderborn (3:0), beim HSV-Erfolg in Rostock (3:2) war sein Assistent Mark Fotheringham vor Ort.

Magath hatte den HSV mit einem Traumtor unter anderem zum Sieg im Europapokal der Landesmeister 1983 gegen Juventus Turin (1:0) geschossen.

