Wie schon so oft in dieser Saison verpennten die Augsburger auch bei Mainz 05 die Anfangsviertelstunde. Die Hausherren hingegen waren von Beginn an giftig und gewillt, die drei Punkte in Rheinhessen zu lassen. Bereits nach zwei Minuten vergab der überragende Jonathan Burkardt die erste gute Gelegenheit der Hausherren (2.). Augsburg war das aber nicht Warnung genug und agierte weiterhin schläfrig. Exemplarisch: Einen eigentlich harmlosen Ball verstolperte Robert Gumny, Karim Onisiwo hingegen war aufmerksam und nutzte die Einladung des Augsburgers souverän zum frühen 1:0. (10.). Der FCA hatte die Anfangsviertelstunde aber noch immer nicht überstanden. Erneut war Burkardt beteiligt, der Stefan Bell in die rechte Strafraumhälfte schickte, der aufgerückte Verteidiger schloss direkt ab zum 2:0 (15.). Es war bereits der sechste Gegentreffer der Fuggerstädter in der Anfangsviertelstunde.

Besser wurde es nicht aus Sicht der Gäste und Burkardt belohnte sich für seine starke Leistung. Es ging schnell über die rechte Seite nach vorne, Onisiwo flankte von rechts auf den zweiten Pfosten, dort köpfte Burkardt aus kurzer Distanz wuchtig über die Linie. Vor der Pause verhinderte einzig Rafal Gikiewicz, dass der Rückstand nicht noch deutlicher ausfiel. Zwischenzeitlich platzte dem Schlussmann der Kragen und seine Vorderleute durften sich einiges anhören.

Augsburg zeigte sich nach der Pause deutlich verbessert, brauchte aber eine Weile, um mal gefährlich vor dem Tor der Hausherren aufzutauchen. Andi Zeqiri erzielte in der Schlussphase den aufgrund der Leistungssteigerung im zweiten Durchgang verdienten Anschlusstreffer (69.). Doch die kurz aufkeimende Spannung hatte nicht lange Bestand. Der beste Mann auf dem Platz erzielte nach erneutem Ballverlust der Augsburger im Spielaufbau das vorentscheidende 4:1 (71.). Bundestrainer Hansi Flick war live in Mainz dabei und dürfte den Auftritt Burkardts durchaus positiv registriert haben. Kurz vor dem Ende hatte sein Sturmkollege Onisiwo noch die Chance auf das 5:1, am Ende fehlte nach einem Lauf über das halbe Feld und dem Umkurven von Gikiewicz allerdings die Kraft beim Abschluss (82.).

Nach zuletzt vier sieglosen Spielen ist Mainz zurück in der Erfolgsspur, Augsburg bleibt mit nur einem Saisonsieg unten drin.

Erinnerungen an Phasen des Spiels zwischen Leverkusen und den Bayern vergangene Woche wurden durchaus wach.

Das fiel auf: Augsburgs individuelle Fehler

Nicht nur vor dem 1:0 offenbarten die Gäste individuelle Schwächen. Zu oft machte sich der FCA durch zu einfache Ballverluste in eigenen Umschaltmomenten oder im Spielaufbau das Leben schwer. Mainz wurde es offensiv dadurch einfach gemacht. Selbst wenn es mal nicht schnell nach vorne ging, reichten wie bei der Entstehung des 3:0 eigentlich harmlose lange Bälle, um die Augsburger vor ernsthafte Probleme zu stellen. Einzig Gikiewicz zeigte Qualitäten, die es im Oberhaus benötigt, auch wenn es nach der Pause insgesamt besser wurde bei den Fuggerstädtern.

Die Statistik: 5

Nach zuletzt fünf Niederlagen am Stück gegen den FCA gelingt den Mainzern wieder ein Punktgewinn gegen Augsburg. Den letzten Sieg über Augsburg feierte Mainz 2018.

