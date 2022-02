Würden ihm nicht drei wichtige Darsteller fehlen, die Fortsetzung der Meisterjagd auf Bayern München könnte ein Action-Blockbuster werden. Erling Haaland, Mats Hummels und Emre Can aber seien "alle noch nicht im Training, das wird mehr als eng", sagte Rose: "Es ist auch nicht zu erwarten, dass einer der drei am Samstag dazukommt." Keine Proben - keine Hauptrolle.

Daher wünscht sich Rose, "dass es kein zu großer Schlagabtausch wird". Kontrolle geht diesmal vor Wildem Westen. "Ich erwarte ein Spitzenspiel, das wir am Ende natürlich gewinnen wollen", berichtete der Trainer, und er wechselte ins Militärische: "Den Schlachtplan teile ich der Mannschaft am Samstag mit."

4:3, 3:4, 4:2, 3:2, 6:2: Diese Ergebnisse der vergangenen Jahre lassen ahnen, was passieren kann, wenn wieder zwei der offensivstärksten Mannschaften der Liga die Klingen kreuzen.

"Alle aus unserer Mannschaft sehen es so, dass wir eine Rechnung offen haben", sagte Bayer-Jungstar Florian Wirtz kämpferisch. Zumal die Dortmunder um Leverkusens Sturmstar Patrik Schick werben sollen.

Die Zeichen stehen auf Topspiel

Im Hinspiel wirkte der BVB schon geschlagen, ehe er das Spiel spät auf den Kopf stellte und 4:3 gewann. Michael Zorc mag nicht nur dieses Spiel im Kopf gehabt haben, als er im kicker die Aufgaben skizzierte: "Wenn du ganz vorne landen willst, sind das einige Gegentore zu viel. Oft wird von außen nur über die Abwehr geredet, aber wir müssen insgesamt noch kompromissloser verteidigen", sagte der Sportdirektor. Rose stimmte zu und versah seine Ausführung während der Pressekonferenz mit "verdammt noch mal".

Um so wichtiger wird die Defensive, weil Haaland mit einer Muskelverletzung fehlt. "Ein Nachteil ist das sicher nicht. Dieser Spieler weiß immer, wo das Tor steht", sagte Bayer-Trainer Gerardo Seoane. Will Leverkusen noch Vize-Meister werden, muss es angesichts des Acht-Punkte-Rückstands in Dortmund gewinnen. "Wir haben uns ein Topspiel erarbeitet", sagte Torhüter Lukas Hradecky, nach dem gelungenen Start ins Jahr "können wir Dortmund jetzt herausfordern".

Das Thema Zuschauer hat der BVB mit seinem Antrag auf gerichtliche Prüfung der Beschränkungen selbst angestoßen. Dass sich 10.000 Fans in nur 15 Minuten die Tickets sicherten, nannte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auf SID-Anfrage einen "ersten guten Schritt in die richtige Richtung".

Der große Saal ist ausverkauft für den Actionfilm - und dennoch längst nicht voll.

