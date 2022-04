Mats Hummels ist wahrlich kein Duckmäuser. In verlässlicher Regelmäßigkeit stellt sich der Innenverteidiger auch nach negativen Erlebnissen der Presse, ordnet für gewöhnlich reflektiert ein, ohne sich in weichgespülter Phrasendrescherei zu verlieren.

Am vergangenen Wochenende ging ihm die Reflexion jedoch ab. Zwar kamen seine Aussagen im Anschluss an das bittere 1:4 gegen RB Leipzig nicht aus der PR-Schablone, allerdings muteten seine Worte am "Sky"-Mikrofon skurril an.

"Es steht aus dem Nichts 0:2 zur Halbzeit. Aus einem Konter und einem Schuss, der flach durch die Mitte geht, den wir zum 0:2 abfälschen", sagte er und ergänzte: "Ich weiß jetzt ganz genau, dass die Leute bei Twitter jetzt wieder draufhauen. Aber ganz im Ernst: Das ist eine realistische Einschätzung. Das müssen auch die Leute, die jetzt draufhauen, wissen."

Wenig selbstkritisch in Anbetracht dessen, dass er mit seiner Mannschaft einmal mehr in dieser Saison eine deutliche Klatsche kassiert hatte . Gegen die Roten Bullen hatte Dortmund zwar einen guten Start erwischt und sich selbst Chancen erspielt, nach dem Rückstand durch Konrad Laimer (21.) war die Mannschaft von Trainer Marco Rose allerdings in sich zusammengefallen.

BVB-Defensive überzeugt nicht

Von einem Spieler wie Hummels, der in den vergangenen Jahren nicht bloß durch ansprechende Leistungen, sondern auch durch meinungsstarke Interviews in Erscheinung getreten war, sollte der geneigte Fußball-Fan also das klare Benennen der Problematik anstatt Schönrederei erwarten dürfen.

Dass es beim BVB in der laufenden Spielzeit nur mäßig läuft, die eigentlich so veranlagte Mannschaft sowohl im DFB-Pokal als auch in der Champions- und kurz darauf in der Europa League vorzeitig die Segel streichen musste, ist nämlich eng mit den Darbietungen der Defensive, die von ebenjenem Hummels angeführt wird, verknüpft.

42 Gegentore musste das Rose-Team in dieser Bundesliga-Saison hinnehmen (zum Vergleich: Abstiegskandidat Arminia Bielefeld kassierte 39), in der Zwischenrunde der Europa League standen gegen Außenseiter Glasgow Rangers sechs Gegentreffer in zwei Partien in den Büchern, in einer machbaren Champions-League-Gruppe zappelte der Ball satte elfmal im Dortmunder Netz.

Hummels, über etliche Jahre in Dortmund, beim FC Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft ein gleichermaßen schillernder wie sicherer Verteidiger, hat den Glanz vergangener Tage etwas verloren. Der viel zitierte Zahn der Zeit nagt am mittlerweile 33-Jährigen, das bringt das fortschreitende Alter eben mit sich.

Effenberg übt harsche Kritik

Dennoch logisch, dass er als Arrivierter in den Fokus der Kritik gerät. "Nehmen wir doch nur mal die Situation vor dem letzten Gegentor von Olmo: Wo ist Mats Hummels denn da? Er verlässt seine Position und macht dadurch eine Riesenlücke auf", schrieb beispielsweise Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg in seiner Kolumne für "Sport1".

Effenberg weiter: "Er muss als Führungsspieler den Jungs doch Ansagen machen. Das kann er aber nicht, wenn er seine Position verlässt." Das ernüchternde Fazit Effenbergs: "Da muss ich selber vorausgehen – denn dann hast du vielleicht auch den Schuldigen beim BVB für die Situation, in der Dortmund steckt."

Mats Hummels war nach dem Spiel gegen Glasgow bedient Fotocredit: Imago

Wie die "Bild-Zeitung" unlängst berichtete, wird Hummels, dessen Vertrag beim BVB noch bis 2023 läuft, auch intern kritisch beäugt. Der Status des Weltmeisters 2014, der im Normalfall einen unangefochtenen Stammplatz beinhaltet, dürfte in der kommenden Saison wackeln.

Süle kommt, auch Schlotterbeck im Anflug

Für den Neu-Nationalspieler stehen rund 25 Millionen Euro Ablöse im Raum. Gestemmt werden könnte die Summe durch einen Verkauf von Manuel Akanji. Der Schweizer wird mit einem Abgang in die Premier League in Verbindung gebracht, dem Vernehmen nach fordern die Westfalen 30 Millionen Euro.

Süle und Schlotterbeck gelten als zukunftsträchtiges Duo für die Innenverteidigung des DFB-Teams, sollte Dortmund künftig mit einer Viererkette agieren, würde Hummels häufiger ein Platz auf der Bank drohen.

Hummels in Pläne der Bosse eingeweiht?

Hummels soll nach "Sport1"-Informationen in die Pläne der Bosse eingeweiht sein, sogar konform mit der Aussicht auf weniger Einsätze gehen. Demnach würden Hummels‘ Patellasehnenprobleme, die ihn zu Beginn der Saison außer Gefecht gesetzt hatte, 40 bis 50 Pflichtspieleinsätze ohnehin nicht mehr zulassen.

Wer weiß, vielleicht trägt die minimierte Spielzeit und die damit verbundene Regeneration sogar dazu bei, dass Hummels‘ Leistungskurve wieder nach oben zeigt.

