Fußball

Matthias Ginter - Weltmeister von 2014 wechselt zum SC Freiburg zurück: "Wollte etwas Besonderes machen"

Matthias Ginter wechselt zu seinem Jugendklub SC Freiburg zurück. Der Weltmeister von 2014 "freut sich riesig, hier zu sein". "Ich wollte einfach noch mal was Besonderes machen in meiner Karriere und wenn man ehrlich ist, so spezieller als hier einfach noch mal zurück zu kommen, ging es einfach nicht", sagt der 28 Jahre alte Freiburger.

00:01:16, vor 32 Minuten