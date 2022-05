Zorc musste sich sputen. Längst hatte er seine Abschiedsrede vor der Südtribüne hinter sich gebracht, Hunderte Hände geschüttelt, alle Zuneigung aufgesogen, da wurde es noch ein letztes Mal hektisch: Alle Spieler und Funktionäre von Borussia Dortmund stellten sich an der Auslinie zum Ehrenspalier auf und winkten wie wild.

Wenige Sekunden später verließ Michael Zorc das Feld nach 44 Jahren als Spieler und Manager, nach zwei schwarz-gelben Leben, durch die Armee der Schulterklopfer und das ganz große Tor.

Ad

"Ich hatte ein bisschen Schiss vor diesem Tag", gestand er, er hatte dann aber doch keine Probleme, die richtigen Worte zu finden: "Am schönsten war es immer, am Tag nach Erfolgen eure Augen zu sehen. Diese Momente bleiben für immer in meinem Herzen." Zorc rief: "Nur der BVB!"

Bundesliga Partystimmung in Stuttgart: VfB feiert "geiles Comeback" VOR 2 STUNDEN

Im Signal Iduna Park endete am Samstag eine einzigartige Geschichte, die 53 Jahre zuvor im Schatten der Steinkohlezechen "Minister Stein" und "Fürst Hardenberg" im Norden der Stadt ihren Anfang genommen hat - auf staubiger Asche im Stadtteil Eving im Dortmunder Norden.

Zorc: "Weiß nicht, ob ich das alles so verdient habe"

Michael Zorc, Bundesliga-Rekordspieler des BVB (463 Einsätze), der Mann, der die meisten Derbys gegen Schalke 04 gewonnen hat (10), der 1997 Champions-League-Sieger wurde und 21 Jahre später Jürgen Klopp als Trainer holte, nahm Abschied - nach fast viereinhalb Jahrzehnten im Verein. 20 als Spieler, Kapitän, Idol, 24 in der sportlichen Leitung als Mann mit dem oft goldenen Händchen. Nun übergibt er an Sebastian Kehl.

Schweren Herzens nahm Zorc am Samstagnachmittag Abschied Fotocredit: Imago

"Vor 47 Jahren", mit 12 also, habe er erstmals "auf der Süd" gestanden, sagte Zorc, der mit einer riesigen Choreographie geehrt wurde: "Das ist für mich wie eine Zeitreise." Er träumte damals von einer Profi-Karriere - es wurde mehr, so viel mehr. Zorc stieg auf zum Idol: Das langgezogene "Susiiii" bereitete am Samstag noch mal manchem Fan eine Gänsehaut.

"Ich weiß gar nicht, ob ich das alles so verdient habe", sagte Zorc bescheiden. Die Fans jubelten nur noch lauter, sie sangen: "Ja, wir werden immer Borussen sein, es gibt nie, nie, nie einen anderen Verein." Für Michael Zorc gilt das allemal.

Das könnte Dich auch interessieren: Die "Brazzo"-Bilanz: Dickes Transfer-Minus und Unstimmigkeiten

(SID)

Nagelsmann über Lewandowski: "Wenig Raum für Trauer"

Bundesliga Die "Brazzo"-Bilanz: Dickes Transfer-Minus und Unstimmigkeiten VOR 3 STUNDEN