Das Bayern-Lazarett lichtet sich langsam: Auch Landsmann Kingsley Coman absolvierte am Donnerstag eine Laufeinheit, nachdem er im Testspiel gegen Neapel am Wochenende (0:3) nach wenigen Minuten mit einer Rückenverletzung ausgewechselt werden musste. Bereits am Mittwoch hatte Verteidiger Alphonso Davies nach einem Außenbandriss das Training mit dem Ball aufgenommen.

