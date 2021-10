Fußball

Newcastle United will Florian Wirtz verpflichten - auch Real-Star Hazard im Fokus der Magpies

Newcastle United hat offenbar Interesse an Leverkusens Supertalent Florian Wirtz. Für den 18-Jährigen kommt aber erst 2023 ein Wechsel in Frage. Bereits im Winter wollen die Magpies wohl aber einen anderen Offensiv-Star von Real Madrid verpflichten. Auch dem spanische Ligakonkurrenten FC Barcelona droht ein namhafter Abgang in die Premier League. Die fünf Transfergerüchte des Tages.

00:02:05, vor einer Stunde