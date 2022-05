Nach Informationen der "Wolfsburger Nachrichten" erhält der 50-Jährige einen Vertrag bis 2025, die Verpflichtung soll am Freitag offiziell verkündet werden. Kovac stand auf der Kandidatenliste der Wölfe ganz oben. Zunächst war aber offen, ob der Kroate in die Bundesliga zurückkehren wollte. Ihm wurde nachgesagt, einen Wechsel in die englische Premier League zu bevorzugen.

Kovac-Vorgänger Kohfeldt hatte erst im Oktober 2021 die Nachfolge des glücklosen Mark van Bommel angetreten.

Damals war der VfL Neunter und spielte in der Gruppenphase der Champions League. Die enttäuschende Saison endete auf Rang zwölf, aus der Königsklasse hatte sich der Werksklub schon vor Weihnachten verabschiedet und auch den Wechsel in die Europa League verpasst.

Kovac, der als harter Arbeiter gilt, hatte zuletzt den französischen Erstligisten AS Monaco trainiert. Mit Frankfurt wurde er 2018 Pokalsieger, mit dem FC Bayern holte er im Jahr darauf das Double. Anfang November 2019 musste er beim deutschen Rekordmeister gehen.

