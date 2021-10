Der 31 Jahre alte Offensivspieler steht wegen eines Muskelfaserrisses "in der rückwärtigen Muskulatur des rechten Oberschenkels" voraussichtlich erst nach der kommenden Länderspielpause wieder zur Verfügung.

Schick ist mit acht Treffern der beste Torschütze der Leverkusener in dieser Saison und liegt in der Bundesliga-Liste auf Rang drei.

Der tschechische Nationalspieler war am Sonntag beim 2:2 im Rheinderby beim 1. FC Köln in der 86. Minute angeschlagen ausgewechselt worden.

Zuvor hatte er sein Team in der 15. Minute in Führung gebracht. Bellarabi, der in sechs Liga-Spielen bislang einen Treffer erzielte, war bereits nach 36 Minuten durch Amine Adli ersetzt worden.

(SID)

