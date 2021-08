Der Vizemeister aus Leipzig startete druckvoll in die Partie und verzeichnete in Person von Emil Forsberg die erste Tormöglichkeit. Der Schwede setzte sich im Mittelfeld gegen Wataru Endo durch und zielte aus 20 Metern Torentfernung in Richtung rechts unteres Eck. Stuttgarts Torhüter Florian Müller war aber auf dem Posten (5.).

Auch in der Folge blieb Leipzig die druckvollere Mannschaft, Stuttgart konnte nur selten für Entlastung sorgen. So hatten die Gäste Glück, dass Neuzugang André Silva den Ball nach Zuspiel von Forsberg 14 Meter vor dem Tor nicht richtig traf und rechts vorbeizielte (9.). Kurz darauf scheiterte der aufgerückte Willi Orban nach Hereingabe von Josko Gvardiol aus kurzer Distanz an Müller (14.). Auch Neuzugang André Silva zeigte mit seinem Seitfallzieher aus sechs Metern Torentfernung seine artistischen Fähigkeiten, fand aber ebenfalls in Müller seinen Meister (23.).

Stuttgart konnte sich kaum einmal befreien, erst nach einer halben Stunde tauchten die Gäste einmal gefährlich im Leipziger Strafraum auf. Eine Flanke von Roberto Massimo von der rechten Seite landete bei Hamadi Al Ghaddioui, der den Ball drei Meter vor dem Tor aber nicht richtig traf (33.).

Wenig später belohnten sich dann die Leipziger für den von ihnen betrieben Aufwand. Eine zu kurz geratene Abwehraktion der Stuttgarter Hintermannschaft landete vor den Füßen von Dominik Szoboszlai, der aus 15 Metern halbrechts wuchtig ins linke Toreck vollendete – die Führung für RB noch vor der Halbzeit (38.).

Den zweiten Durchgang eröffneten dann auch die Hausherren – und trafen nach 15 Sekunden erneut ins Tor. Nach einer starken Kombination über Christopher Nkunku und André Silva, der per Hacke ablegte, landete der Ball bei Forsberg, der nach kurzem Dribbling im Stuttgarter Strafraum den Ball aus vier Metern an Müller vorbei ins linke untere Toreck schob (46.).

Doch RB hatte noch nicht genug. Nur wenige Augenblicke später zirkelte Szoboszlai einen Freistoß von der linken Außenbahn halbhoch ins rechte Toreck – sein zweiter Treffer für Leipzig (52.).

Die Vorentscheidung war nun bereits gefallen – der letzte Treffer allerdings noch nicht. Nach einem Handspiel von Stuttgarts Marc Oliver Kempf im eigenen Sechzehner zeigte Schiedsrichter Florian Badstübner auf den Punkt. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Ex-Frankfurter André Silva (65.).

Anschließend flachte die Partie ab, zumal beide Mannschaften nicht mehr allzu viel riskierten. Zwar probierten es Endo per Flugkopfball (80.) und der eingewechselte Pascal Stenzel noch einmal aus der Distanz (84.), allerdings scheiterten beide an Torhüter Péter Gulácsi.

So blieb es beim verdienten 4:0-Erfolg für die Hausherren, die den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Jesse Marsch feierten. Stuttgart hingegen musste nach dem Auftakterfolg gegen Fürth einen herben Rückschlag einstecken.

Die Stimmen:

Dominik Szoboszlai (RB Leipzig): "Ein besseres Debüt vor unseren Fans zu Hause kann man nicht haben. Ich habe in den letzten sieben Monaten viel erlebt mit meiner Verletzung. Ich denke, das war die schlimmste Zeit in meiner Karriere, obwohl ich erst 20 bin. Wir haben sehr gut reagiert auf das Spiel in Mainz, wir haben viele neue Spieler. Heute haben wir einfach für die Fans, für uns, für Jesse gearbeitet und das hat sich ausgezahlt."

Emil Forsberg (RB Leipzig): "Das war sehr wichtig. Ich finde, wir haben eine top Leistung gezahlt heute. Wir wollten zurückkommen von dem Ergebnis letzte Woche. Wir haben alles richtig gemacht und ich bin heute sehr stolz auf die Mannschaft. Ich bin einfach nur glücklich, dass die Fans wieder da sind. Darauf haben wir zwei Jahre gearbeitet, das ist ein geiles Gefühl."

Jesse Marsch (Trainer RB Leipzig): "Es war eine super Reaktion nach der Niederlage in Mainz. Wir waren sehr aggressiv mit und gegen den Ball. Es ist nur der Anfang der Saison, aber es war sicherlich eine gute Leistung."

Florian Müller (VfB Stuttgart): "Dass es heute anders wird als gegen Fürth, war uns klar. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, haben dann aber kein frühes Gegentor bekommen. Insgesamt muss man aber schon sagen, dass Leipzig über 90 Minuten schon die bessere Mannschaft war. Was mich aber extrem ärgert, ist, dass wir direkt nach der Pause das 2:0 kriegen. Das darf einfach nicht sein."

Borna Sosa (VfB Stuttgart): "Wir sind enttäuscht. Heute müssen wir akzeptieren, dass Leipzig besser war. Manchmal ist es so, du kommst nicht gut rein und dann verlierst du das Spiel. Gegen eine Mannschaft wie Leipzig, musst du deine Chancen nutzen. Aber so ist der Fußball, das müssen wir akzeptieren. Vielleicht waren wir im Kopf nicht so gut vorbereitet. Leipzig ist eine so schnelle Mannschaft, wir müssen schneller im Kopf sein und die zweiten Bälle sichern."

Das fiel auf: RB Leipzigs Pressingmaschine

Vor allem in der ersten Halbzeit schnürte RB Leipzig den VfB Stuttgart immer wieder in dessen Hälfte ein und ließ den Gästen kaum einmal Raum für Entlastung. So landeten die meisten zweiten Bälle bei den Hausherren, die so ein ums andere Mal gefährliche Aktionen einleiten konnten. Bisweilen standen alle zehn Leipziger Feldspieler in der Hälfte der Gäste, gerade die beiden Verteidiger Mohamed Simakan und Josko Gvardiol schalteten sich immer wieder mit in die Offensive ein und initiierten Angriff um Angriff. Im Gegensatz zur Auftaktniederlage gegen Mainz 05 wirkte es nun so, als hätte RB Leipzig die Spielidee des neuen Trainers besser verinnerlicht, der seiner Mannschaft nach dem 0:1 mangelnde Konsequenz vorgeworfen hatte. Das konnte Jesse Marsch seiner Elf gegen den VfB nun wirklich nicht vorhalten.

Die Statistik: 17

Gleich 17 Mal schoss RB Leipzig im ersten Durchgang aufs Tor, so oft wie nie zuvor in der Bundesliga. Ein weiterer Beleg für den starken Auftritt der Sachsen.

