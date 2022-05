Dass der FC Augsburg noch ernsthaft Probleme im Abstiegskampf bekommen würde, war relativ unwahrscheinlich. Rechnerisch hatten die Fuggerstädter die Klasse wenige Minuten vor dem Anpfiff noch nicht gehalten, seit allerdings das Spiel zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart durch ist, können sie auch theoretisch nicht mehr auf den Relegationsplatz abrutschen. Da die Stuttgarter beim bereits feststehenden Meister nicht über ein 2:2 hinauskamen, können diese am letzten Spieltag noch maximal bis auf zwei Zähler an Augsburg heranrücken. Bei einem VfB-Sieg in der bayerischen Landeshauptstadt wäre die Weinzierl-Elf in die Partie gegen RBL gestartet, ohne dabei bereits den Klassenerhalt perfekt gemacht zu machen.

Der FCA spielte befreit auf und erarbeitete sich in den Anfangsminuten gute Chancen. Auch RasenBallsport kam früh in der Partie gefährlich zum Abschluss, bei André Silvas Tormöglichkeit (7.) lag allerdings womöglich eine Abseitsstellung vor, weswegen ein potentieller Treffer gegebenenfalls zurückgenommen worden wäre. Leipzig kam anschließend gut zurecht.

Ad

Vom forschen Offensivspiel der Augsburger war nichts mehr zu sehen. Der Ball lief gut bei den Bullen. Die Gäste bekamen kaum noch einen Zugriff und schafften es nicht, sich schnelle Gegenzüge zu ermöglichen. Wenige Minute vor der Pause fingen sie sich per Fernschuss von Silva das 0:1 (40.).

Bundesliga Vertragsverlängerung bei Bayern? Neuer-Aussage lässt aufhorchen VOR EINER STUNDE

RB Leipzig war im zweiten Durchgang in allen Belangen überlegen. Die Sachsen stellten wenige Minuten nach der Pause auf 2:0, auch das 3:0 ließ nicht lange auf sich warten. In der 48. Minute bereitete Nordi Mukiele für Christopher Nkunku vor. Neun Minuten später traf Nkunku erneut nach mustergültiger Vorarbeit Mukieles.

Augsburg stand nach dem Seitenwechsel sehr tief, hatte nur wenige Ballaktionen und tauchte nur selten mit dem Spielgerät am Fuß in der gegnerischen Hälfte auf. Das dominante RasenBallsport stellte in der 64. Minute leistungsgerecht auf 4:0, das Emil Forsberg per Strafstoß erzielte. Vorausgegangen war ein Foulspiel von Mads Pedersen an Mukiele.

Es dauerte bis in die Schlussviertelstunde, als die bayerischen Schwaben erstmals in Halbzeit zwei zum Abschluss kamen. Daniel Caligiuri blieb dabei aber mit seinem Fernschuss an Innenverteidiger Willi Orbán hängen (76.). Es blieb beim 4:0, das RB Leipzig auf Platz vier hievte.

Der Tweet zum Spiel:

Verlieren die Roten Bullen gegen Arminia Bielefeld und gewinnt Freiburg bei Bayer Leverkusen, rutscht Leipzig auf der Zielgeraden noch aus den Champions-League-Rängen.

Das fiel auf: Tschauner debütiert im RB-Dress

Philipp Tschauner ist mittlerweile 36 Jahre alt. Vor der Partie wurde der Ersatzkeeper nach knapp drei Jahren bei RB Leipzig offiziell verabschiedet. Für diesen Verein durfte er bei der vorletzten Gelegenheit erstmals Bundesliga-Luft schnuppern. In der 87. Minute kam er für Péter Gulácsi, von dem er die Kapitänsbinde übernahm. Zu halten bekam er in seiner kurzen Einsatzzeit nichts. Nach der Saison ist für den ehemaligen deutschen U21-Torwart und 34-fachen Bundesliga-Spieler Schluss. Sein Karriereende ist beschlossene Sache.

Die Statistik: 11

Leipzig unterlag in der Bundesliga seit mehr als viereinhalb Jahren nicht mehr gegen den FCA (acht Siege, drei Remis). Gegen keinen anderen Verein hat RasenBallsport in diesem Wettbewerb eine längere Ungeschlagen-Serie (11).

Das könnte Dich auch interessieren: Vertragsverlängerung bei Bayern? Neuer-Aussage lässt aufhorchen

Streich nach VAR-Entscheidung empört: "Vielleicht schiele ich"

Bundesliga Kein Glanz, aber die Schale - Bayern feiert nach Remis gegen VfB VOR 3 STUNDEN