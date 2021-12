Domenico Tedesco hörte in seinen ersten Stunden als Trainer von RB Leipzig vor allem einen Namen oft.

"Wenn man hier in die Gespräche geht, dann fällt der Name Julian sehr, sehr häufig", sagte der Coach bei seiner Vorstellung am Donnerstag. Wie Julian Nagelsmann, sein Vor-Vorgänger, soll Tedesco zu einem Titelanwärter formen. Aber erst einmal muss er den abgestürzten Bundesliga-Vizemeister stabilisieren.

"Zwei Tage sind nicht viel, aber trotzdem kann man ein bisschen was machen. In erster Linie geht es darum, viele Gespräche zu führen", sagte Tedesco, dessen Debüt am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach ansteht.

Das große Potenzial der Mannschaft, mit der er am Donnerstag erstmals trainierte, muss er kurzfristig abrufen. "Da haben wir nicht so viel Zeit, Sachen auf dem Platz zu besprechen. Sondern es muss jetzt einfach auf Anhieb funktionieren", so Tedesco.

In der Liga ist RB auf Platz elf abgesackt, die Königsklassen-Qualifikation ist in Gefahr und in der aktuellen Champions-League-Saison schied Leipzig in der Gruppenphase aus. International bleibt die Europa League, in der Tedesco versuchen will, "definitiv so weit wie möglich zu kommen", so der Deutsch-Italiener, der hinzufügte: "Wir wollen auch in der Liga sehr viel nachholen. Und im DFB-Pokal genau das Gleiche." Dort steht RB im Achtelfinale.

Die schwachen Ergebnisse, wegen der am Sonntag der bisherige Cheftrainer Jesse Marsch gehen musste , sind aber nur die eine Sache. Tedesco, der einen Vertrag bis 2023 erhielt, soll die Mannschaft, die sich mit Marschs auf Umschaltspiel getrimmten Spielstil schwer tat, auch spielerisch weiterentwickeln.

Tedesco will eigene Spiel-Idee durchsetzen

So wie es einst Nagelsmann gelungen war, als er die Mannschaft von Ralf Rangnick übernommen hatte. Konter- und Ballbesitzfußball in Symbiose. Tedesco liegt das, er gilt als anpassungsfähiger Trainer. Gemeinsam mit Nagelsmann machte er seinen Fußballlehrerschein als Klassenbester - und tauschte sich mit Bayern Münchens heutigem Coach aus.

"Wir kennen uns, haben über Fußball gesprochen. Da sind unsere Ansichten schon gleich. Trotzdem ist es so: Ich habe meinen Stil und er hat seinen." Er wolle sich aber auch dem, was die Mannschaft unter Nagelsmann gelernt hat, nicht verschließen. Es werde ein Mix, so Tedesco.

Vom Projekt RB Leipzig zeigte er sich begeistert, auch wenn sich einige beim Blick auf frühere Aussagen gewundert haben dürften, als sie man seinem Engagement in Leipzig erfuhren. Seine vorigen Stationen Erzgebirge Aue, Schalke 04 und Spartak Moskau waren allesamt Traditionsvereine. Bei seinem Amtsantritt in Moskau hatte Tedesco 2019 gesagt, "der emotionale Aspekt, die Tradition, die Verbundenheit" gehören dazu, "wenn ich mich für einen Verein entscheide."

Tedesco: Zehn von zehn Punkten für Leipzig

Tedesco, der einst bei RB hospitiert hatte, führte jedoch aus: "Das sind ja Sachen, zu denen ich stehe, weil ich sie gesagt habe, dass für mich genau solche Geschichten wichtig sind."

Als Schalke-Trainer habe er jedoch in Leipzig gespielt und er fühle auch jetzt, "dass es für die Leute hier in Leipzig nicht unwichtig ist, ob Leipzig ein Spiel gewinnt oder verliert."

Zudem gebe es für ihn bei seiner Entscheidung für einen Klub weitere Faktoren: "Wie ist ein Verein aufgebaut? Wie ist der Kader? Wie sind die Strukturen? Wie innovativ ist ein Verein? Und ich glaube, bei möglichen zehn Punkten hat dieser Verein zehn Punkte."

