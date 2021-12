Fußball

RB Leipzig - Domenico Tedesco spricht über André Silvas vergebene Mega-Chance: "Was soll ich ihm sagen?"

Andre Silva kommt bei Leipzig immer besser in Fahrt und erzielte gegen Gladbach wieder einen Treffer. Für Aufsehen sorgte allerdings seine vergebene Chance in Silva war komplett freistehend an der Latte gescheitert, obwohl Borussia-Torwart Yann Sommer sein Tor im Vorfeld verlassen hatte (52.). Sein Trainer äußerte sich im Anschluss an die Partie zum vermeintlichen Fehlschuss des Jahres.

00:01:43, vor 34 Minuten