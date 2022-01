Das Spiel begann denkbar unglücklich für den VfB mit einem verschuldeten Handelfmeter durch Kostas Mavropanos. Er wollte eine Hereingabe von Christopher Nkunku blocken, tat dies allerdings mit einem etwas zu weit ausgestrecktem Arm.

Den folgerichtigen Strafstoß verwandelte André Silva souverän (11.). In der Folge entwickelte sich ein Spiel, das man so nicht erwartet hatte. Die Gäste zogen sich zurück, überließen Stuttgart das Spiel und lauerten auf Konter. Der VfB brauchte allerdings lange, um die Überlegenheit auch in gefährliche Chancen umzumünzen.

Kurz vor der Pause häuften sich dann die Chancen der Hausherren. Zunächst versuchte es Hiroki Ito aus gut 20 Metern, Peter Gulácsi war allerdings zur Stelle (40.). Kurz darauf wurde der Ball in den Lauf von Nikolas Nartey gechippt, dessen Hereingabe Tanguy Coulibaly und Sasa Kalajdzic nur knapp verpassten (43.). Danach bekamen die Leipziger eine Freistoß-Flanke nicht geklärt und Wataru Endo scheiterte mit seinem Flachschuss aus 14 Metern erneut am ungarischen Keeper (44.).

Beide Teams kamen sehr gut aus der Pause und spielten früh auf das nächste Tor. Zunächst versuchte es Yussuf Poulsen mit einem direkten Abschluss links von der Sechzehnerkante, doch Florian Müller faustete die Kugel weg (48.). Auf der Gegenseite kam Endo aus 20 Metern zum Abschluss, setzte den Ball allerdings knapp über das Tor (52.). Nach einer kurzen Drangphase der Leipziger zu Beginn des Durchgangs wurden sie wieder passiv und überließen Stuttgart das Feld.

Kalajdzic scheiterte nach einer Freistoß-Flanke von Chris Führich nur knapp mit seinem Flugkopfball (56.). Nur zwei Minuten später gab es eine knifflige Situation zwischen Willi Orban und Alexis Tibidi, bei der der Ungar den französischen Youngster von hinten im Sechzehner anrempelte, der dadurch zu Fall kam.

Schiedsrichter Daniel Schlager ließ aber weiterlaufen und gab keinen Elfmeter. Eine Szene, die man so oder so sehen kann, sicherlich etwas Pech für den VfB (58.). Nach einem starken Konter der Leipziger schafften es weder Silva noch Poulsen relativ freistehend im Sechzehner gefährlich zum Abschluss zu kommen, auch weil Waldemar Anton und Endo die beiden bedrängten (60.). Kurz darauf fischte Gulácsi einen starken Distanzschuss von Orel Mangala aus dem rechten oberen Eck (63.).

Der ungarische Schlussmann wurde zum besten Leipziger auf dem Platz, nach einer erneuten Freistoß-Flanke von Führich kam Anton zum Kopfball, doch wieder reagierte der Keeper stark (67.). Mit einem weiteren Konter konnten die Leipziger dann erhöhen. Der eingewechselte Benjamin Henrichs schickte Nkunku gegen die aufgerückten Stuttgarter auf die Reise, der noch an der Sechzehnerkante Ito aussteigen ließ und eiskalt flach ins rechte Eck vollendete (70.).

Nach einer starken Kombination gab es erneut die Chance für die Hausherren, der ebenfalls eingewechselte Roberto Massimo scheiterte aber rechts im Sechzehner an Gulácsi (83.). Die Leipziger hätten sogar fast noch auf 3:0 erhöht, durch einen weiteren Konter, doch Silva stand zuvor im Abseits, sodass der schöne Treffer von Hugo Novoa Ramos nicht zählte (87.).

Die Stimmen zum Spiel:

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben heute eine gute Leistung gezeigt, aus der leider keine Tore und keine Punkte für uns resultiert sind. Das lag auch an einer exzellenten Torhüterleistung des Gegners. Auf unserer Seite war zu spüren, dass eine Einheit auf dem Platz gestanden hat. Es war ein gewisser Mut, eine gewisse Leidenschaft zu spüren. Wir haben taktisch diszipliniert und mit Tempowechseln agiert. Es war heute nicht alles gut, aber wir haben viele Dinge gesehen, die positiv waren."

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Wir sind glücklich über den Sieg. Es war unser erster Auswärtssieg seit April des vergangenen Jahres. Das bedeutet uns viel, da wir wussten, dass uns kein einfaches Spiel erwartet. Wir haben es von Beginn an gut gemacht und sind zu unserem Ballbesitzspiel gekommen. Aus einer Überzahl-Situation auf der linken Seite entsteht dann auch der Elfmeter. Nach unserer Führung ist Stuttgart mutiger geworden, wodurch wir automatisch tiefer standen, hätten aber dennoch in drei, vier Situationen unsere Konter nach Ballgewinnen besser ausspielen müssen. Peter Gulacsi hat uns zwischenzeitlich das 1:0 gerettet. Er hat heute eine starke Leistung gezeigt. So konnten wir das wichtige 2:0 machen. Danach war das Spiel entschieden."

Waldemar Anton (VfB Stuttgart): "Wir haben unsere Chancen gehabt, machen aber das Tor nicht. So verliert man eine solche Partie gegen Leipzig. Defensiv haben wir über weite Teile gut gespielt, waren nur in ein, zwei Situationen nicht konzentriert genug. Wir müssen die anstehenden Spiele genauso angehen wie das heutige und über 90 Minuten fokussiert agieren."

Peter Gulácsi (RB Leipzig): "Ich freue mich darüber, dass ich der Mannschaft helfen konnte, aber noch mehr, dass wir gewonnen haben. Ich freue mich über das zu null, aber noch mehr über den ersten Auswärtssieg. Das ist auch mal ganz ehrlich, viel zu spät gekommen."

Das fiel auf: Hinten stabil, vorne hilft der liebe Gott

Eine Sache, die Tedesco schon zu Schalker Zeiten zum Verhängnis wurde, war die schwache Offensive. Ein ähnliches Phänomen konnte man auch heute wieder betrachten. Die Gäste gingen früh durch einen Elfmeter in Führung und hörten danach sofort auf, aktiv nach vorne zu spielen und lauerten lediglich auf Konter. Diese Gelegenheiten bot ihnen allerdings nicht der VfB an, so kam im ersten Durchgang quasi gar nichts mehr von den Bullen.

Nach dem Seitenwechsel hatten sie wieder eine kurze Drangphase, doch sie schalteten anschließend in den Verteidigungsmodus und warteten nur auf Möglichkeiten zum schnellen Umschalten. Daraus erzielten sie dann auch noch das 2:0 und später auch das 3:0, was aufgrund einer Abseitsposition nicht zählte, doch in der Zwischenzeit hatte Stuttgart zig Chancen und es war nur der schlechten Chancenverwertung und Gulácsi zu verdanken, dass die Leipziger noch führten.

Die Statistik: 1

Saisonübergreifend warteten die Leipziger seit elf Auswärtsspielen auf einen Sieg, diesen konnten sich in Stuttgart feiern. Für die Sachsen war es demzufolge der erste Auswärtserfolg in der laufenden Saison, vor diesem Spiel sammelte nur Fürth in der Ferne weniger Punkte.

