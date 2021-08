Zuvor müsse Moriba nur noch den obligatorischen Medizincheck absolvieren, heißt es.

Angeblich überweisen die Leipziger 16 Millionen Euro nach Barcelona. Hinzu kommen noch mögliche Bonuszahlungen. Zunächst sollen die Katalanen 20 Millionen Euro gefordert haben.

Am Ende konnten sich die beiden Vereine aber auf die geringere Sofortsumme einigen.

Neben RB waren offenbar auch weitere europäische Topklubs am Nachwuchsjuwel interessiert, darunter Real Madrid und Manchester City. Vor allem Tottenham Hotspur soll bis zuletzt um Moriba gekämpft haben. Der Teenager entschied sich nun allerdings für Leipzig.

Ilaix Moriba forderte mehr Gehalt

Vorausgegangen waren wohl auch Streitigkeiten mit der Vereinsführung in Barcelona. Moriba soll für eine Verlängerung seines 2022 auslaufenden Vertrages eine deutliche Gehaltserhöhung gefordert haben, obwohl er in seiner Altersklasse schon zu den Topverdienern zählt.

Die finanziell angeschlagenen Katalanen, die bereits Superstar Lionel Messi wegen klammer Kassen ziehen lassen mussten, lehnten dies aber ab. Als Strafe wurde der Teenager zuletzt auch wieder in die B-Mannschaft versetzt.

Klub-Präsident Joan Laporta meinte daraufhin: "Er hat noch ein Jahr Vertrag und will die Bedingungen des Vereins nicht akzeptieren. Das akzeptieren wir nicht, wir müssen eine Botschaft an die Jugendmannschaft senden." Und weiter: "Wer gehen will, kann das tun - natürlich unter bestimmten Bedingungen."

Moriba mit Ausbildung in La Masia

Moriba gilt europaweit als eines der größten Talente auf seiner Position im zentralen Mittelfeld. Der 18-Jährige wurde in La Masia, der weltberühmten Jugendakademie des FC Barcelona, ausgebildet.

Im vergangenen Jahr stand der Youngster erstmals in der Champions League auf dem Platz. Im Achtelfinale gegen PSG (1:1) durfte er elf Minuten spielen. In der spanischen Liga absolvierte er zudem in der letzten Saison 14 Spiele. Dabei erzielte er einen Treffer und bereitete drei weitere vor.

