In Leipzig hat die Ära Domenico Tedesco begonnen. Der deutsch-italienische Trainer ersetzte Interimscoach Achim Beierlorzer, unter dessen Regie RB zu einem 2:1 gegen Manchester City gekommen war. Verzichten mussten die Hausherren auf die Dienste von Lukas Klostermann, den muskuläre Probleme zu einer Pause zwangen. Ihn ersetzte Mohamed Simakan, zudem spielte Willi Orban für Dominik Szoboszlai.

Die Fohlen vom Niederrhein wollten sportlich die Antwort geben auf die 0:6-Klatsche in der Vorwoche beim Heimspiel gegen den SC Freiburg. Insgesamt tauschte Gladbach-Coach Adi Hütter ebenfalls zwei Mal, brachte Kapitän Lars Stindl und Breel Embolo von Beginn an für Stefan Lainer und Alassane Plea.

Bei der Kabinenansprache schien Tedesco genau die richtigen Worte gefunden zu haben. So starteten die Hausherren extrem druckvoll und zielstrebig in die Partie. Gladbach lief die RB-Verteidiger zwar früh an und stand sehr hoch, wurde aber immer wieder überspielt und ließ gefährliche Pässe hinter die letzte Kette zu. In der 7. Minute wurde es das erste Mal brenzlig, als Konrad Laimer einen Abpraller von Yann Sommer aus kurzer Distanz über das Borussen-Tor setzte. Sommer trieb auch in den nächsten Minuten die Sachsen immer wieder zur Verzweiflung mit mehreren Glanzparaden (10., 19.). Das erlösende und hochverdiente 1:0 erzielte dann Josko Gvardiol mit seinem ersten Saisontreffer in der 21. Minute per Kopf nach einem Freistoß von Angelino.

Gladbach kam überwiegend nur zu ungefährlichen Halbchancen. In der 33. Minute erhöhte Andre Silva auf 2:0 für die Gastgeber nach einer tollen Kombination. Konrad Laimer hatte zuvor Emil Forsberg in Szene gesetzt. Dieser verlagerte das Spiel clever auf die linke Seite zu Angelino. Nach dessen Flanke aus direktem Lauf ließ Nkunku den Ball zu Andre Silva passieren, der rechts vor dem Tor stehend keine Probleme hatte, die Kugel einzuschieben. Die Fohlen retteten das 0:2 aus ihrer Sicht in die Pause, nachdem Schlussmann Yann Sommer die Sachsen mit weiteren Heldentaten im Tor entnervt hatte.

Kurios wurde es nach dem Seitenwechsel in der 52. Minute, als Sommer weit vor dem eigenen Tor Christopher Nkunku den Ball ohne Not in Füße spielte. Dieser schickte Silva auf die Reise gen verwaistes Fohlen-Tor. Aus zwölf Metern in zentraler Position schaffte dieser es dann noch, das Spielgerät an die Latte zu befördern anstatt ins leere Tor.

RB vergab auch im weiteren Verlauf mehrere hundertprozentige Tormöglichkeiten zur Vorentscheidung. Dieser Leichtsinn rächte sich kurz vor Schluss, als Ramy Bensebaini nach einem wilden Gewusel vor dem Leipziger Tor per Seitfallzieher aus sieben Metern den Ball ins Tor beförderte zum 1:2 Anschlusstreffer (88.). Die Hausherren ließen sich davon nicht beirren und nutzten die Nachspielzeit, um das Spiel per Doppelschlag zu entscheiden. Erst überwand Nkunku Sommer im Eins-gegen-Eins Duell (3:1, 90.+1), danach setzte Benjamin Henrichs nach Vorarbeit von Nkunku den Schlusspunkt zum 4:1 (90.+4). So konnte Chefcoach Tedesco bei seinem RB-Debüt am Ende einen auch in dieser Höhe verdienten Heimsieg feiern.

Die Stimmen zum Spiel:

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Wir freuen uns natürlich über den Sieg. Wir haben heute insgesamt ein gutes Spiel gezeigt, auch wenn es am Ende noch mal spannend wurde. Es war ein guter Einstand - den Sieg hätten wir gerne gemeinsam mit Fans gefeiert. Wir haben vier, fünf Möglichkeiten, um das dritte Tor früher zu machen, aber letztlich zählt, dass wir gewonnen haben. Wir werden jetzt weiter konzentriert arbeiten und schauen, dass wir Tag für Tag etwas draufpacken. Am Mittwoch steht das nächste schwere Spiel an. Augsburg hat Köln geschlagen – es läuft also beim FCA und wir müssen auch dort Gas geben."

Oliver Mintzlaff (Geschäftsführer RB Leipzig): "Die Mannschaft hat die erwartete Reaktion gezeigt. Herzlichen Glückwunsch an unseren neuen Trainer Domenico Tedesco. Wir haben ein tolles Spiel gezeigt, hätten die Partie nur nicht so spannend und wesentlich früher entscheiden müssen. Wir haben uns in der Bundesliga zuvor in drei Spielen schlecht verkauft und nicht das gezeigt, was wir können. Jetzt haben wir zwei richtig gute Spiele gemacht. Natürlich hängen wir in der Liga etwas hinterher, deshalb waren die drei Punkte extrem wichtig. Nun ist vor allem Kontinuität wichtig – die geht bei uns zurzeit über kleine Schritte. Jetzt können wir uns ein stückweit freuen, dann gilt der Fokus dem Spiel in Augsburg."

Andre Silva (Spieler RB Leipzig): "Wir haben die drei Punkte verdient, wir waren besser. Der erste Kontakt mit dem Trainer war sehr gut, er denkt vermutlich dasselbe. Vor der Szene, als ich den Ball an die Latte schieße, sehe ich den Verteidiger heran sprinten und wollte den Ball etwas lupfen, damit der nicht mehr herankommt."

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir sind nach den drei deftigen Niederlagen enttäuscht. Ich hatte in der zweiten Hälfte das Gefühl, dass wir den Anschlusstreffer erzielen können, das haben wir auch geschafft. Aber in Summe ist RB Leipzig der verdiente Sieger."

Lars Stindl (Spieler Borussia Mönchengladbach): "Es liegt an individuellen Fehlern, die wir immer wieder machen. Das zieht sich durch, ein unsauberer Pass, ein verlorener Zweikampf, eine Fehlerkette und irgendwann steht der Gegner vor dem Tor. Es sind auch ordentliche Dinge dabei, einfacher Fußball, aber nach hinten raus kriegen wir wieder zwei Tore, weil jeder für sich was machen will, wir wild durcheinander verteidigen, aber wir müssen das als Mannschaft schleunigst tun. Es ist eine gefährliche Situation."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Ein Tor für den Jahresrückblick

In der 52. Minute rieben sich wohl alle Zuschauer die Augen: Sommer hatte ohne Bedrängnis Nkunku den Ball serviert, weit vor dem Borussen-Tor. Zügig landete das Spielgerät dann bei Silva, der es im Strafraum aus etwa zwölf Metern noch fertig brachte, die Kugel gegen die Querlatte des verwaisten Fohlen-Kastens zu hämmern. Das wäre die glasklare Vorentscheidung für die Sachsen gewesen. So muss Silva vermutlich damit leben, seine kuriose Aktion in vielen sportlichen Jahresrückblicken noch einmal zu betrachten.

Die Statistik: 6

Auch im sechsten Anlauf schaffen die Fohlen vom Niederrhein es nicht, die Festung Red Bull Arena einzunehmen. Sechs Mal trat man auswärts an bei RB, drei Mal setzte es eine Pleite, drei Mal ein Remis.

