Die Mainzer erwischten einen guten Start und liefen die Hausherren direkt früh sehr hoch an. Die Leipziger hatten damit auch die ersten Minuten sichtlich Probleme, wirkliche Torgefahr konnte Mainz allerdings nicht ausstrahlen. Nach einer Flanke von Yussuf Poulsen kam André Silva zum ersten Mal zum Abschluss, war allerdings zur überrascht und setzte seinen Kopfball knapp neben das Tor (12.). Nur sechs Minuten später musste Robin Zentner das erste Mal eingreifen, als Josko Gvardiol aus der zweiten Reihe abzog und nur knapp verpasste.

Doch dann kam es knüppeldick für die Mainzer. Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel kam zunächst Poulsen frei vor Zentner zum Abschluss, der Däne scheiterte allerdings am Schlussmann. Silva konnte sich dennoch den Nachschuss nehmen und hätte die Kugel im rechten oberen Eck versenkt, doch Alexander Hack blockt die Kugel mit leicht ausgestrecktem Oberarm, wofür es folgerichtig Strafstoß und Rot für den Verteidiger gab (20.). Den Elfmeter verwandelte Silva dann souverän im linken Eck (21.). In der Folge waren die Hausherren natürlich das dominantere Team und setzte sich immer wieder am gegnerischen Sechzehner fest, kam aber nie richtig gefährlich zum Abschluss. Kurz vor der Pause gab es noch eine kuriose Szene, als Deniz Aytekin auf indirekten Freistoß innerhalb des Sechzehners von Leipzig entschied. Poulsen war mit zu hohen Bein in einem Zweikampf mit Aaron Martin gegangen, der daraufhin zu Fall kam. Den Freistoß setzte Anton Stach allerdings in die Mauer (41.).

Zu Beginn der zweiten Hälfte ging es dann auf beiden Seiten hoch her. Zunächst konnten die Leipziger auf 2:0 erhöhen, als ein langer Ball von Tyler Adams zum eingewechselten Christopher Nkunku kam, der Dominik Szoboszlai zentral in Szene setzte. Der Ungare verwandelte eiskalt in den linken Winkel (49.). RB hätte sogar fast auf 3:0 erhöhte, als Gvardiol nach einer Angelino-Flanke aus fünf Metern zum Abschluss kam, die Kugel aber weit übers gegnerische Tor beförderte (55.). Quasi im direkten Gegenzug meldete sich Mainz im Spiel zurück. Karim Onisiwo ging mit Tempo in den Sechzehner und legte noch mal für Jae-Sung Lee quer, der die Kugel unter die Latte schweißte, ein sehenswerter Treffer (57.).

Die Hausherren hatten aber ebenfalls die perfekte Antwort parat, als Szoboszlai nach einem starken Lauf Nkunku auf die Reise schickte, der Zentner souverän über lupfte (58.). Silva machte den Deckel dann endgültig drauf, als Stefan Bell Nkunku den Ball abnehmen wollte, die Kugel aber vom Bein des Franzosen genau zum Portugiesen sprang, der eiskalt aus 15 Metern ins rechte Eck verwandelte (61.). Nach diesem Treffer war dann auch die Luft aus dieser Partie raus. Mainz konzentrierte sich darauf, keinen weiteren Treffer mehr zu kassieren und Leipzig ging ebenfalls kein Risiko mehr ein.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Nkunku als Dreh- und Angelpunkt in der Offensive

Christopher Nkunku, der in der laufenden Spielzeit bereits auf acht Tore und elf Vorlagen kommt, spielt aktuell wohl seine beste Saison in seiner Karriere und ist der wichtigste Spieler in der Leipziger Offensive. Schon vor der Pause waren die Hausherren gegen dezimierte Mainzer klar überlegen und haben verdient geführt, doch in der Offensive fehlte insgesamt doch die Durchschlagskraft. Mit der Einwechslung des Franzosen zur Pause änderte sich dies aber schlagartig. An allen drei Toren im zweiten Durchgang war direkt beteiligt, eins erzielte er selber und zwei Weitere legte er auf. Neben dem Kreieren von Szenen zieht er außerdem immer gleich mehrere Gegenspieler auf sich und öffnet somit Räume für seine Mitspieler, so auch beim 4:1 von Silva.. Ob die Leipziger den Franzosen über die Saison hinaus halten können, ist die große Frage.

Die Statistik: 4

In ihrer Bundesliga-Historie hat RB gegen keine Mannschaft so viele Tore vor heimischer Kulisse erzielt wie gegen die Mainzer. In sechs Heimspielen kommen die Leipziger auf 24 erzielte Tore, dies ist ein Schnitt von exakt vier Toren pro Spiel, wie auch heute.

