Nach seiner Teilnahme an der EM und an den Olympischen Spielen in Tokio war er bereits verspätet in die neue Saison eingestiegen.

Nach Yussuf Poulsen ist Olmo der zweite Leistungssträger, der den Sachsen die nächsten Wochen fehlen wird.

Auch der Ungar Dominik Szoboszlai trug nach dem Spiel in Hoffenheim eine Blessur davon, ob und wie lange er fehlen wird, ist noch nicht bekannt.

(SID)

