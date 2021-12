Der neue Leipzig-Coach Domenico Tedesco vertraute nahezu auf dieselbe Anfangself, die in den ersten beiden Spielen seit seiner Amtsübernahme sowohl gegen Manchester City als auch gegen Mönchengladbach einen Sieg gefeiert hatte. Einzig Benjamin Henrichs begann auf der rechten Außenbahn für Nordi Mukiele.

Die Augsburger mussten auf den gelbgesperrten Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw verzichten. Für ihn rutschte Robert Gumny in die Innenverteidigung. Auf der rechten Abwehrseite startete Daniel Framberger. Das blieb im Vergleich zum 2:0-Sieg über den 1. FC Köln die einzige Änderung in der Startformation der Fuggerstädter.

Die Gäste aus Sachsen waren von Beginn an um Spielkontrolle bemüht und kamen früh in der Partie zu gefährlichen Abschlüssen. Mit dem Schuss von Kevin Kampl aus elf Metern hatte FCA-Schlussmann Rafal Gikiewicz keine Mühe (4.), Emil Forsberg schlenzte den Ball knapp am rechten Winkel vorbei (5.).

Dreh- und Angelpunkt im Leipziger Offensivspiel war abermals Christopher Nkunku, der nach elf Minuten an der Strafraumkante auf André Silva querlegte. Dieser brauchte für seinen Abschluss aber zu lange (11.).

In der 19. Spielminute erzielten die Leipziger die überfällige Führung: Silva nahm eine Henrichs-Flanke von der rechten Strafraumkante etwas glücklich mit dem linken Fuß an und zog den Ball mit seinem stärkeren rechten Fuß volley ins rechte Eck (19.).

Die Gastegeber aus Augsburg nahmen im ersten Durchgang kaum am Spiel teil. Den einzigen Abschluss der Augsburger hatte Jan Morávek aus der Distanz. Einziges Manko der Gäste aus Leipzig war die mangelnde Chancenverwertung. Die Sachsen spielten einige aussichtsreiche Umschaltsituationen nicht konsequent zu Ende, was sich im zweiten Spielabschnitt noch rächen sollte.

Die Halbzeitansprache von FCA-Trainer Markus Weinzierl schien zu Beginn des zweiten Spielabschnitts Wirkung gezeigt zu haben. Die Fuggerstädter strahlten deutlich mehr Ruhe am Ball aus und präsentierten sich im eigenen Offensivspiel aktiver. Die Dominanz der Leipziger war gebrochen.

Kurz vor Schluss belohnten sich die Schwaben für ihr Engagement: Nkunku nahm beide Hände zur Hilfe, um die Ecke von Arne Maier zu klären. Den folgerichtigen Strafstoß verwandelte der eingewechselte Daniel Caligiuri trocken ins linke Eck (86.).

So erkämpften sich die Augsburger aufgrund einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei einen Punkt.

Die Stimmen

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Die erste Hälfte ging klar an uns, nicht nur spielerisch, sondern auch was die Großchancen angeht. Wir müssen da einfach mehr Tore machen. Wenn es zur Pause 2:0 steht, was möglich gewesen wäre, dann haben wir mehr Ruhe im Spiel."

Willi Orban (RB Leipzig): "Wir waren sehr dominant, haben aber zu wenige unserer Chancen genutzt. Es ist natürlich bitter, wenn man dann nicht drei Punkte mitnimmt, sondern nur einen. Grundsätzlich haben wir eine gute Leistung gebracht, aber wir müssen uns belohnen."

Emil Forsberg (RB Leipzig): "Wir haben eine gute erste Hälfte gespielt, müssen aber das 2:0 machen, dann ist das Spiel vorbei. Augsburg hat das auch gut gemacht und bis zum Ende gekämpft. Dann bekommen sie den Elfmeter und es steht 1:1. Das ist für uns natürlich enttäuschend."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Weinzierls goldenes Händchen

Augsburgs Trainer sorgte mit seinen Wechseln für einen Umschwung in der Partie. Mit der Hereinnahme von Arne Maier wirkte das Ballbesitzspiel der Gastgeber deutlich strukturierter. Mats Pedersen kurbelte auf der linken Außenbahn das Offensivspiel der Fuggerstädter mit seiner Dynamik immer wieder an. Mit dem robusten Sergio Cordova erhielt das Angriffsspiel zudem einen Fixpunkt. Arne Maier leitete mit seiner Ecke den Elfmeter für den FCA ein, den der ebenfalls eingewechselte Caligiuiri versenkte. Alles richtig gemacht, Herr Weinzierl.

Die Statistik zum Spiel: 16

"Zuhause hui, auswärts pfui" – die schwarze Serie der Leipziger in der Fremde hält weiter an. Die Sachsen warten seit über sieben Monaten auf einen Auswärtssieg. In 16 Spielen in der laufenden Spielzeit gelang den Leipzigern kein einziger Sieg auf fremdem Boden. Auch RB-Coach Domenico Tedesco konnte die chronische Auswärtsschwäche bei seinem Debüt auf gegnerischem Platz nicht beenden.

