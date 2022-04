Zwischen Halbfinaleinzug in der Europa League und dem DFB-Pokalhalbfinale gegen Union stand für formstarke Leipziger zum Abschluss des 30. Spieltages die Reise zum Tabellendritten aus Leverkusen auf dem Programm.

Nach einer taktisch geprägten Anfangsphase kam die Werkself mit zunehmender Spieldauer etwas besser ins Spiel und verbuchte mit Distanzschüssen von Robert Andrich (13.) und Charles Aranguíz (24.) die ersten Abschlüsse der Partie. Kurz darauf köpfte Jonathan Tah nach einer Ecke unplatziert in die Arme RB-Schlussmann Peter Gulácsi (27.), der auch zwei Minuten später gegen Moussa Diabys Abschluss aus spitzem Winkel die Oberhand behielt (29.).

Eine im Vergleich zum vergangenen Donnerstag auf sieben Positionen veränderte Leipziger Startelf hatte im ersten Durchgang mit Abstimmungsproblemen zu kämpfen und verbuchte bis zum Pausenpfiff keinen einzigen Abschluss.

Das sollte sich wenige Sekunden nach Wiederbeginn aber ändern: Nachdem der eingewechselte Christopher Nkunku im Duell mit Tah zu Boden ging, landete der Ball bei Dominik Szoboszlai, der aus elf Metern aber nur den Pfosten traf (46.). RB blieb am Drücker, kurz darauf setzte Marcel Halstenberg einen Freistoß nur knapp über den rechten Winkel (49.).

Leipzig blieb auch in der Folge die etwas aktivere Mannschaft und belohnte sich schließlich mit dem Führungstreffer. Nach Adams´ Ballgewinn an der Mittellinie ging es bei den Gästen schnell nach vorne, Nkunku nahm sofort Tempo auf und bediente links im Sechzehner Dominik Szoboszlai. Der Ungar schloss aus zehn Metern mit dem rechten Außenrist ab, Tah fälschte bei seiner Rettungsaktion unhaltbar unter die Latte ab (69.).

Leverkusen drängte in den Schlussminuten zwar nochmal auf den Ausgleich: Bis auf Diabys Schuss ans Außennetz (78.) sowie einen verunglückten Abschluss von Schick, bei dem der Tscheche wegrutschte (87.), kam von der bemühten Werkself offensiv nicht mehr viel. Mit dem Sieg springen die Leipziger in der Tabellen an Leverkusen vorbei auf Rang drei und befinden sich auf bestem Weg in Richtung CL-Qualifikation.

Die Stimmen:

Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen): "Dieses Spiel hat keinen Gewinner verdient. Bei uns liegt es momentan an Kleinigkeiten. Wir haben noch vier Spiele und sind gut im Rennen um die Champions League."

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen): "Das Spiel war sehr ausgeglichen, wir haben es Leipzig in der ersten Halbzeit sehr schwer gemacht. Bei Gegentor haben wir den Fokus verloren, das ist natürlich enttäuschend."

Dominik Szoboszlai (RB Leipzig): "Es war ein hartes Spiel, wir hatten am Donnerstag noch ein schweres Spiel gegen Atalanta. Wir wollten den Sieg heute mehr."

Peter Gulácsi (RB Leipzig): "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt. In der zweiten Hälfte war es viel besser - war haben schneller umgeschaltet und hatten gute Chancen."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Unterschiedsspieler Nkunku

Mit der Einwechslung von Christopher Nkunku änderte sich bei Leipzig nach der Pause auch die offensive Dynamik im Spiel. Der Franzose ließ sich immer wieder intelligent in den Zwischenräumen anspielen und trieb für die Leipziger Angriff um Angriff an. Nkunku weiß momentan einfach genau, wann er den Ball mit einem Kontakt weiterleiten und wann er mit Ball Tempo aufnehmen muss. Mit seiner Vorlage zum entscheidenden Tor sammelte Nkunku bereits seinen 30. Scorerpunkt in dieser Saison (17 Tore, 13 Assists).

Die Statistik: 200

RB Leipzig absolvierte an diesem Abend sein 200. Spiel in der Bundesliga.

