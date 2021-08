Thomas Müller war bester Laune. Da hatte Robert Lewandowski, der unersättliche Robert Lewandowski, ihm doch tatsächlich ein Tor gegönnt. Er habe, erzählte Müller mit einem Augenzwinkern nach dem 5:0 (2:0) von Bayern München gegen Hertha BSC, Lewandowski deshalb in der Halbzeit gefragt, "ob er noch nicht fit ist, oder er jetzt das nächste Level erreicht hat, weil er auf einmal Bälle im Strafraum für einen besser Postierten sogar durchlässt". Durchlassen werde ja nicht mal als Vorlage gewertet.

Die Bayern sind mittlerweile ausnahmslos begeistert von ihrem Torjäger. Es sei in der Vergangenheit ja schon so gewesen, dass Lewandowski in aussichtsreichen Situationen doch lieber selbst geschossen habe, ergänzte Müller. Seit etwa zwei Jahren ist das anders.

"Er merkt, dass wenn er ein wenig selbstloser spielt, er trotzdem von uns bedient wird und seine Tore macht", betonte Müller. Es ist eine perfekte Symbiose: Lewandowski denkt mannschaftsdienlich, und er schießt trotzdem Tore wie am Fließband.

Beim überzeugenden Sieg der bissigen und spielfreudigen Münchner gegen völlig indisponierte Berliner erzielte der Weltfußballer, vor dem Spiel zusätzlich als Deutschlands Fußballer des Jahres ausgezeichnet, seine Saisontore drei bis fünf (35. nach Videobeweis/70./85.). "Drei Tore im Vorbeigehen", sagte Müller dazu anerkennend bei "Sky" und berichtete, er und Lewandowski hätten sich darauf geeinigt, "dass er auf dem nächsten Level ist". Nicht wegen seiner Tore, sondern seiner Uneigennützigkeit.

Lewandowski der "Top of the Top"

Durchgelassen für Müller hatte Lewandowski in der 6. Minute zur frühen Führung. Außerdem traf noch der junge Jamal Musiala (49.), der diesmal zunächst den Vorzug vor Leroy Sane erhalten hatte. Erst nach einer Stunde folgte unter Standing Ovations für Musiala der Tausch mit Sane - der prompt den zweiten Treffer von Lewandowski auflegte. "Wir haben heute unser bestes Saisonspiel gemacht, auch die Einwechselspieler haben viel Energie reingebracht", sagte Trainer Julian Nagelsmann.

Selbstverständlich kam auch Nagelsmann nicht umhin, mit einer Mischung aus Staunen, Respekt und Freude über den Torjäger vom Dienst zu reden. "Er ist auch charakterlich unglaublich gut", sagte er in diesem Zusammenhang, "wenn du so viel gewinnst und dann vom ersten Spiel an wieder so gierig bist, ist das außergewöhnlich".

Dieser Hunger, dazu das taktische Verständnis, das Bewegen zwischen den Linien und vor allem die Vielseitigkeit beim Abschluss machten Lewandowski wohl zum "Top of the Top".

Nagelsmann gerät ins Schwärmen: Lewandowski ist "Top of the Top"

Wenig verwunderlich, dass Lewandowski vor dem Schließen des Transferfensters am Dienstag weiter Gegenstand von Transferspekulationen ist. Nun will "ESPN" erfahren haben, dass Lewandowskis Berater Pini Zahavi nach Paris gereist ist, um auszuloten, ob Lewandowski zu Paris St. Germain wechseln könnte oder würde, falls Kylian Mbappe nun doch noch für 180 Millionen Euro zu Real Madrid geht. Am Geld dürfte es nicht scheitern. Eher an der Weigerung des FC Bayern, Lewandowski freizugeben.

Konkreter ist da schon ein Wechsel von Marcel Sabitzer von RB Leipzig. Der Österreicher, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Samstag bei "Sky", "könnte ein Thema werden". Der Konjunktiv wird wohl bald auch offiziell gestrichen werden, dem Vernehmen nach soll Sabitzer für 16 Millionen Euro Ablöse zum Rekordmeister wechseln.

Sein früherer und wohl künftiger Trainer hielt sich erst mal zurück: "Ich weiß", sagte Nagelsmann, "dass er ein guter Spieler ist." Aber nicht so gut wie Lewandowski.

