Robert Lewandowskis Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis Sommer 2023. Der Klub würde mit dem Weltfußballer liebend gerne verlängern, doch bei den Verhandlungen ging zuletzt offenbar nichts voran.

Während Lothar Matthäus zuletzt die Bayern-Verantwortlichen für den Stillstand kritisiert hatte , schlug sich Babbel auf die Seite des Klubs und zeigte sich über Lewandowskis Verhalten verärgert. "Ich sehe es ähnlich nüchtern wie der FC Bayern. Es heißt, die Wertschätzung sei ihm nicht genug, das kann ich nicht mehr hören", sagte Babbel und ergänzte: "So viel Wertschätzung wie Lewandowski bei den Bayern bekommt, hat in den letzten 20 Jahren kein Spieler bekommen."

"Dieses Rumgeheule nervt. Lewandowski verdient 25 Millionen Euro und will noch mehr. Kein anderer Bayern-Spieler verdient so viel", so Babbel, der zwischen 1994 und 2000 mit dem FC Bayern unter anderem dreimal Meister wurde.

Das es auch anders geht, beweist aus Babbels Sicht Thomas Müller. Auch beim Weltmeister von 2014 endet der aktuelle Vertrag im nächsten Jahr, um dessen Verhandlungen gibt es öffentlich aber kein Getöse. "Thomas Müller zum Beispiel macht nicht so einen Zirkus daraus", lobte Babbel.

Babbel kritisiert Lewandowski: "Nicht immer nur Fordern"

Zudem erinnerte er daran, dass sich Lewandowski in der Vergangenheit selbst nicht immer loyal zu den Bayern verhalten habe. "Es gab auch schon Zeiten, als er permanent weg wollte, die Identifikation mit dem Verein war eine Zeitlang nicht besonders groß. Trotzdem stand der FC Bayern zu ihm, weil sie wahnsinnig viel von ihm halten", so Babbel.

Lewandowski sei mit dem FC Bayern Champions-League-Sieger und in München Weltfußballer geworden. "Da gehört auch mal etwas Dankbarkeit dazu - nicht immer nur Fordern", kritisierte Babbel den Weltklassestürmer, der seit 2014 beim Rekordmeister spielt.

Seit seinem Wechsel von Dortmund nach München gelangen Lewandowski in 365 Partien für die Bayern 337 Treffer und 69 Torvorlagen. In der vergangenen Saison knackte er mit 41 Saisontoren in der Bundesliga den Rekord von Bayern-Legende Gerd Müller (40 Tore).

