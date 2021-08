Fußball

BVB-Trainer Marco Rose mit scherzhafter Forderung an Erling Haaland: "Daran müssen wir arbeiten"

Erling Haaland war mit seinen beiden Toren und Vorlagen maßgeblich an dem 5:2-Kantersieg gegen Eintracht Frankfurt beteiligt. Trainer Marco Rose erklärt, was den Norweger so besonders macht. Der Ex-Gladbacher verriet darüber hinaus mit einem Augenzwinkern, woran sein Goalgetter unbedingt noch arbeiten muss.

00:01:34, vor 32 Minuten