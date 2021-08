Fußball

BVB-Trainer Marco Rose mahnt Erling Haaland: "Brauchen Maß an Frust-Toleranz"

Dortmunds Erling Haaland zeigte sich gegen den FC Bayern oft frustriert. Trainer Marco Rose beschwichtigt die Reaktionen des Norwegers, nahm seinen Stürmerstar allerdings auch in die Pflicht. Zudem äußerte Rose sich zum Zustand von Mats Hummels, Julian Brandt, Emre Can und Co. Ob die Rückkehrer gegen Freiburg bereits eine Option sein könnten, ließ der Coach offen.

00:02:00, vor 2 Stunden