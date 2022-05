Noch vor dem Anpfiff musste Union Berlin den kurzfristigen Ausfall von Stammkeeper Frederik Rönnow hinnehmen, Andreas Luthe ersetzte ihn. Dennoch starteten die Gäste selbstbewusst in die Partie und gingen bereits in der Anfangsphase in Führung. Nach Balleroberung im Mittelfeld hatte Sheraldo Becker auf der rechten Seite viel Platz und flankte in Richtung zweiten Pfosten. Dort wollte Maximilian Eggestein vor Taiwo Awoniyi klären, beförderte den Ball aber selbst an den linken Pfosten. Die Kugel flipperte die Torlinie entlang nach rechts, wo Grischa Prömel anrauschte und sie aus kurzer Distanz über die Linie drückte (11.).

Freiburg gelang hingegen offensiv nur wenig. Einen Schlenzer von Vincenzo Grifo klärte Robin Knoche per Kopf (19.). Wenig später lag der Ball dann aber doch im Tor der Gäste: Lucas Höler hatte nach Hereingabe von Roland Sallai aus elf Metern eingeschoben (23.). Allerdings wurde der Treffer vom VAR zurückgenommen, Höler hatte bei der Ballannahme den Arm zur Hilfe genommen (25.).

Von diesem Rückschlag hatte sich Freiburg noch nicht erholt, da schlug Union erneut zu. Einmal mehr ging es über Becker, der von links maßgenau ins Zentrum flankte. Dort entwischte Christopher Trimmel Gegenspieler Christian Günter und köpfte aus elf Metern ins linke Eck ein (30.).

Und es kam noch dicker für die Mannschaft von Christian Streich: Nachdem Awoniyi kurz zuvor einen Kopfball knapp drüber setzte (39.), machte es der starke Becker wenig später besser. Der Berliner setzte sich rechts gegen Neu-Dortmunder Nico Schlotterbeck durch, drang in den Strafraum ein und traf aus fünf Metern und relativ spitzem Winkel zum 3:0 (41.).

Im zweiten Durchgang musste Freiburg reagieren, Christian Streich brachte Edel-Joker Nils Petersen für Woo-Yeong Jeong (46.). Und Freiburg wurde forscher: Höler verpasste nach einer unabsichtlichen Vorlage von Berlins Julian Ryerson aus 13 Metern halblinks das 1:3 (51.). Wenig später vergab Petersen eine gute Kopfballmöglichkeit (54.).

Dann lag der Ball tatsächlich im Tor: Nach einem hohen Zuspiel von Sallai war Höler frei durch und traf per Volley-Flachschuss aus elf Metern ins linke Eck (59.). Der Treffer zählte zunächst aufgrund einer vermeintlichen Abseitsposition Hölers nicht – wurde dann aber doch zugelassen (61.).

Anschließend spielte fast ausschließlich der SC Freiburg. Union verlegte sich aufs Verteidigen, sorgte lediglich über Becker immer mal wieder für Entlastungsangriffe (75., 77.).

Dennoch brachte sich Freiburg nicht mehr wirklich gefährlich in Abschlusspositionen. Erst in der Schlussphase hatte Grifo eine Abschlusschance von der Strafraumgrenze, noch abgefälscht flog der Ball einen Meter rechts vorbei (83.).

Auf der anderen Seite vergab der eingewechselte Kevin Behrens eine gute Kontermöglichkeit. Torhüter Mark Flekken hatte er bereits umkurvt, traf dann im Fallen aber nur noch das Außennetz (85.). Wenig später machte es sein ebenfalls eingewechselte Kollege András Schäfer besser: Der Ungar umkurvte links im Strafraum gleich zwei Freiburger und traf dann aus sieben Metern flach ins linke Eck (90.).

Damit machte Union Berlin eine weitere Saison in Europa klar, während die Champions-League-Träume des SC Freiburg einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen mussten.

Die Stimmen:

Jochen Saier (Sportdirektor SC Freiburg): "Glückwunsch an Union. Das war saustark verteidigt über 90 Minuten. Unsere Verteidigungsleistung war heute der Knackpunkt, es waren sau bittere Gegentore. Wenn du 0:3 zurückliegst gegen Union, dann ziehen sie dir einfach den Stecker."

Der Tweet zum Spiel:

Union Berlin und seine Fans schweben weiter durch die Bundesliga – und Europa.

Das fiel auf: Sheraldo Becker macht den Unterschied

Vor allem in der ersten Halbzeit zeigte Sheraldo Becker einen überragenden Auftritt. Bereitete er das erste Tor mit seiner Hereingabe noch indirekt vor, war er am zweiten dann schon direkt beteiligt. Seine perfekt geschlagene Flanke verwertete Christopher Trimmel zum 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff traf der Stürmer mit surinamisch-niederländischen Wurzeln dann selbst. Auch im zweiten Durchgang sorgte Becker für die meisten Entlastungsangriffe seiner Elf, den Extra-Applaus bei seiner Auswechslung hatte er sich

Die Statistik: 54

Union Berlin hat jetzt schon mehr Punkte auf dem Konto als in der letzten Bundesliga-Saison – und feiert die nächste Rekordsaison in der Bundesliga.

