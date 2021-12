Im direkten Duell um Platz drei vor der Winterpause veränderten die Gäste aus Leverkusen ihre Startelf auf fünf Positionen. Bayer-Cheftrainer Gerardo Seoane musste unter anderem auf die Dienste von Moussa Diaby verzichten, der wegen einer Gelbsperre nicht mitwirken konnte. Auch Christian Streich vom SC Freiburg nahm zwei Wechsel vor, ließ Jannik Haberer und Roland Sallai beginnen für Keven Schlotterbeck und Maximilian Eggestein (beide Bank).

Die Breisgauer begannen extrem forsch im Spitzenspiel des 17. Spieltages und hätten bereits nach fünf Minuten mit 2:0 führen können. Nico Schlotterbeck (1.) und Lucas Höler (3.) prüften Lukás Hrádecký jeweils früh in der Anfangsphase. Die Gäste präsentierten sich bei ihrem ersten Auftritt im Europa-Park-Stadion über weite Strecken zu schläfrig.

Freiburg unternahm wenig, um die spielerische Überlegenheit in Tore umzuwandeln. In Minute 33 taten die Gäste aus der Farbenstadt den Hausherren einen großen Gefallen und verursachten durch Jeremie Frimpong einen Handelfmeter. Dieser machte sich im eigenen Strafraum breit wie ein Torwart und stoppe den Abschluss von Jeong Woo-Yeong. Den fälligen Strafstoß verwandelte Vincenzo Grifo dann sehr frech per Panenka-Schuss ins linke Eck, Lukás Hrádecký konnte nur machtlos zusehen, wie der Ball ins Tor fiel.

Weil die Breisgauer sich kurz vor der Hälfte zu schläfrig präsentierten, konnte Charles Aránguiz den 1:1 Ausgleichstreffer per Kopf aus nächster Nähe erzielen (45.+2). Jonathan Tah hatte die Kugel nach einem Eckball von Florian Wirtz artistisch per Fallrückzieher weitergeleitet.

Im zweiten Durchgang schraubten beide Mannschaften das Tempo in ihren Aktionen enorm herunter. So bot sich den 750 Zuschauern im Stadion ein einschläferndes Fußballspiel. Beide Teams hatten sich schon darauf verständigt, mit einem Waffenstillstand in die Winterpause zu gehen. Dann flankte der Freiburger Ermedin Demirovic unbedrängt von rechts kommend in den Strafraum der Gäste. Der eingewechselte Kevin Schade musste lediglich seine Fußspitze hinhalten, um den leicht indisponiert wirkenden Hrádecký im Tor der Gäste aus wenigen Metern zu düpieren.

Das fiel auf: Kein weihnachtlicher Augenschmaus vor der Winterpause

Man konnte es bereits erahnen am Freitagabend, als der FC Bayern und der VfL Wolfsburg aufeinander trafen und es etwas gemächlicher angehen ließen. Auch am gestrigen Samstag war es dann mehr als deutlich zu erkennen in vielen Bundesliga-Stadien. Die Hinrunde mitsamt englischer Woche fordert ihren Tribut bei den Vereinen. Zusätzlich schlaucht die anhaltende Corona-Pandemie die Mannschaften und sorgt regelmäßig für ausgedünnte Kader sowie leere oder halbleere Arenen. Auch heute dürfte vor allem der zweite Durchgang für schwere Augenlider gesorgt haben bei so manchem Zuschauer. Leverkusen, angereist mit Patrick Schick, der für die letzten acht Treffer in Serie gesorgt hatte bei der Werkself, zeigte einen müden und kraftlosen Auftritt im Breisgau. Auch die Spieler von Christian Streich waren sichtlich froh, als Benjamin Cortus nach 94 Minuten die Pfeife in den Mund nahm und die vorzeitige Bescherung für den Sportclub sicherte.

Die Statistik: 3

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte des SC Freiburg überwintern die Breisgauer auf dem dritten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt.

