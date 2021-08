Julian Nagelsmann muss bei Bayern München liefern, Marco Reus legt alle Titel-Zurückhaltung ab und RB Leipzig plant mit Tormaschine Andre Silva den Angriff auf ganz oben - das Rennen um die Meisterschaft könnte in der neuen Bundesliga-Saison endlich wieder zu einem Spektakel werden.

Seit neun Jahren sitzt der deutsche Rekordchampion Bayern München auf dem Bundesliga-Thron, doch Pokalsieger Dortmund und Vizemeister RB Leipzig würden diese Dominanz gerne beenden. "Wir haben den Kader, um deutscher Meister zu werden", sagte BVB-Kapitän Marco Reus vor dem Auftakt gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Nur mit Sprüchen ist allerdings noch niemand Meister geworden. Daher arbeitete Rose mit seiner Mannschaft in der Vorbereitung intensiv am aggressiven Pressing und forderte zugleich "eine hohe Spielaktivität mit dem Ball".

WM-Qualifikation Flick plant mit Müller, Reus und Hummels: "Die Besten werden eingeladen" 10/08/2021 AM 11:20

Aufgrund einiger verletzter Profis und vielen EM-Fahrern befinde man sich derzeit noch "am Anfang eines Prozesses". Nach dem souveränen Pokalauftritt beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden (3:0) wähnt sich Rose mit seinem Team aber "auf einem anständigen Weg".

Auf diesem hat sich der BVB auch unter seinen Vorgängern schon öfters befunden, doch für ein Ende der Münchner Meisterserie genügte es bisher nicht. "Wir müssen mehr Konstanz in unser Spiel bringen", forderte Rose deshalb und setzt noch auf einen anderen Trumpf: "Ich hoffe, dass wir irgendwann dieses Faustpfand Fans ausleben können." Gegen Frankfurt sind immerhin 25.000 Zuschauer zugelassen.

Welchen Plan verfolgen Marsch und Rose?

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus traut dem BVB jedenfalls viel zu und erwartet "die spannendste Meisterschaft seit ganz langer Zeit". Es werde "ein Titel-Rennen auf absoluter Augenhöhe", schrieb der 60-Jährige in seiner Sky-Kolumne.

Dazu soll auch Leipzig seinen Teil beitragen. Der neue Coach Jesse Marsch hat zumindest keine Angst vor großen Namen. "Wir müssen zusammen das Ziel haben, einen großen Titel zu holen", sagte der US-Amerikaner vor dem Start am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim coronageplagten FSV Mainz 05.

Wie Rose treibt Marsch die Gier nach Erfolg an. Um am Ende eine Silber-Trophäe in den Händen zu halten, müssen sich die Leipziger aber vor allem in den direkten Duellen gegen den FC Bayern und Dortmund titelreif präsentieren. In diesen Begegnungen sei es wichtig, "über den Berg zu gehen", sagte Marsch, "wir wollen gegen die besten Mannschaften unser bestes Spiel zeigen". Das war ihnen in den vergangenen Jahren zu selten gelungen.

Der Nachfolger von Julian Nagelsmann kündigte "einen Mix aus Ballbesitz und Balljagd" an. Man wolle vertikaler, schneller und offensiv mit mehr Pressing spielen. Die Mentalität ist ihm besonders wichtig, deshalb kommt die neue RB-Kampagne "You Can Do Anything" gelegen. Das würde auch Marco Rose unterschreiben.

Flick macht die Tür für Reus und Götze auf

Großkampf um Europacup-Plätze

Seit dem Jahr 2013 heißt der Meister stets Bayern München, aber selbst der neue Bayern-Boss Oliver Kahn erwartet, dass es diesmal kein Spaziergang wird.

"Die Jagd ist eröffnet", sagte der 52-Jährige vor dem Auftakt-Klassiker bei Borussia Mönchengladbach am Freitag (20:30 Uhr im Liveticker). Die Konkurrenz werde "alles versuchen", den Branchenprimus vom Thron zu stoßen. Aber die Aussicht auf den zehnten Titel in Serie motiviert Nagelsmann und Co. natürlich auch. "Wir können etwas Historisches schaffen", sagte Kahn. ). Die Konkurrenz werde "alles versuchen", den Branchenprimus vom Thron zu stoßen. Aber die Aussicht auf den zehnten Titel in Serie motiviert Nagelsmann und Co. natürlich auch. "Wir können etwas Historisches schaffen", sagte Kahn.

Hinter den großen Drei werden wohl Klubs wie Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg, Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt und vielleicht auch Hertha BSC lauern und auf die Millionen aus dem Europacup hoffen.

Die großen Underdogs sind natürlich Aufsteiger VfL Bochum und die SpVgg Greuther Fürth. Aber wer hätte im vergangenen Jahr gedacht, dass Schalke 04 in den nächsten Monaten nicht mehr auf Bühne Bundesliga dabei ist.

Supertalente rücken in den Fokus

Und während auf den Trainerbänken ordentlich durchgemischt wurde, gleich acht Klubs starten mit frischem Führungspersonal, können sich die Fans (noch) nicht auf neue Stars freuen.

Watzke fordert von Politik: "Brauchen mutige Entscheidungen"

42,5 Millionen Euro gab Kahn, der übrigens eine Gehaltsobergrenze fordert, für seinen Königstransfer Dayot Upamecano (RB Leipzig) aus, das war's angesichts von 150 Millionen Euro Umsatzeinbußen aber auch schon.

Dies muss aber nicht schlecht sein für aufstrebende Youngster wie Jude Bellingham und Youssoufa Moukoko (beide Dortmund), Florian Wirtz (Leverkusen) oder Jamal Musiala (München) - die Supertalente rücken noch mehr in den Fokus.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: Es passiert! Lionel Messi ist auf dem Weg nach Paris

Flick stellt sich als Bundestrainer vor: Fokus auf "All-In-Mentalität"

(SID)

Bundesliga Gladbacher Mammutaufgabe: Hütter glaubt an Coup gegen Bayern 10/08/2021 AM 10:31