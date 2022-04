Dadurch entstehe eine "Gefahr für die Spielzeit. Im Alter von 32, 33 oder 34 Jahren muss ich in meinen Körper hineinhören und mir überlegen, wie lange das funktioniert", erklärte Effenberg.

Besonders von den erfahrenen Spielern im Bayern-Kader habe er im Viertelfinal-Rückspiel gegen Villarreal (1:1) mehr erwartet, meinte der Fußball-Experte.

Effenberg stellte daher klar: "Ich habe null Verständnis, dass das nicht gelungen ist. Das ist Zeugnis taktischer Mängel und individueller Fehler. Und das hat erst mal wenig mit der Vereinsführung zu tun."

Er hoffe, dass sich die Bayern-Profis nach dem Ausscheiden aus der Königsklasse hinterfragen.

"Wie konnte es dazu kommen? Und welche Lehren ziehe ich daraus für die Zukunft?", müssten einige der Fragen sein, so der 53-Jährige.

Stefan Effenberg: Alter spielt womöglich "doch eine Rolle"

"Ich will nur ein Beispiel nennen, welches die älteren Spieler wie Robert Lewandowski, Thomas Müller und Manuel Neuer betrifft bzw. insbesondere Müller und Lewandowski als Feldspieler. Trotz all ihrer Tore, Torvorlagen und oftmals starker Performances haben sie beim Pokalaus in Gladbach (0:5) sowie jetzt in zwei Spielen gegen Villarreal eben nicht ihre beste Leistung abgerufen, also in den wichtigsten Spielen der Saison", argumentierte Effenberg.

Er könne daher "nicht ausschließen, dass da das Alter doch eine Rolle gespielt hat – oder der Fakt, dass sie seit zehn, zwölf Jahren auf diesem hohen Niveau und mit dem Druck den gleichen Titeln hinterherlaufen". Effenberg erklärte weiter: "Vielleicht ist bei dem ein oder anderen die Zeit abgelaufen. Oder er muss zumindest etwas ändern, um für den Verein in den wichtigsten Spielen topfit und präsent zu sein."

