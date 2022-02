Der FC Bayern hat wohl etwa 20 Millionen Euro für Julian Nagelsmann an RB Leipzig als Ablöse gezahlt. Das ist Bundesliga-Rekord. Nagelsmann sei "jetzt schon einer der drei Top-Trainer in Europa", so der Kölner Spielerberater Struth aus der Agentur Sports360.

Dass der FC Bayern wieder souverän die Bundesliga-Tabelle anführt, komme nicht von ungefähr. Struth sagte: "Er ist ein Top-Mensch und ein Top-Trainer. Es ist nichts gespielt, er ist so, wie er rüberkommt. Er ist ein Perfektionist, der emotional ist." Der Wechsel des 34 Jahre alten Fußballlehrers an die Isar sei für die Bayern "ein Glücksfall" gewesen.

Ad

Sport1-Experte Stefan Effenberg pflichtete bei: "Es ist entscheidend, dass er die jungen Spieler heranführt und ihnen Spielzeit gibt. Das ist eine Veränderung bei dem Klub und dafür steht er."

Bundesliga Wechsel oder für immer BVB: Reus erklärt seinen Zukunftsplan VOR 4 STUNDEN

(SID)

BVB-Trainer Rose über Niederlagen mit Dortmund: "Es stinkt"

Fußball Nach Siegrekord und klasse Leistung: Neuers Ansage für die Ewigkeit VOR 5 STUNDEN