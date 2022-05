"Lasst uns auch so positiv sein wie noch nie. Und am allerwichtigsten: Lasst uns so laut sein wie noch nie", sagte Terzic.

Dann sei er "sicher, dass wir die große Chance haben, zu feiern wie noch nie". Darauf habe er "mega Bock".

Ad

Terzic übernahm als Nachfolger des entlassenen Marco Rose zum zweiten Mal das Amt des Cheftrainers in Dortmund.

Bundesliga Aufgepasst, Eintracht! Top-Klub jagt angeblich Erfolgscoach Glasner VOR 2 STUNDEN

In der vergangenen Saison hatte er mit dem BVB den DFB-Pokal gewonnen, danach war er zum Technischen Direktor befördert worden.

Das könnte Dich auch interessieren: Rote Teufel steigen auf - Dresdner Fans sorgen für Eklat

(SID)

Magath bestätigt: "Boateng hat die Mannschaft aufgestellt"

Premier League Liga gibt grünes Licht: Chelsea-Verkauf vor Abschluss VOR 11 STUNDEN