Über die ersten Jahre von Müller beim FC Bayern meinte Gerland nun: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte die Karriere von Thomas Müller vorausgesehen. Nie!"

Weiter erklärte der 67-Jährige: "Thomas schoss immer Tore und war laufstark. Aber er hatte Spiele, da war eine Aktion Bezirksklasse und dann Weltklasse. Früher waren die Bezirksklasse-Aktionen häufiger als die Weltklasse-Aktionen."

Ab 2000 spielte Müller beim deutschen Rekordmeister. Seinen Durchbruch bei den Profis hatte der heute 32-Jährige 2009 unter dem damaligen Coach Louis van Gaal.

Doch ein Jahr zuvor wäre Müller beinahe nach Hoffenheim gewechselt, verriet Gerland in dem Podcast. "Er war ja schon in Hoffenheim, da habe ich gesagt: 'Der bleibt hier.' Da habe ich einen Streit gehabt", erzählte der ehemalige Trainer der zweiten Münchener Mannschaft.

Gerland: "Ich habe Adeyemis Mutter angerufen"

Gerland sprach auch über den zeitigen Abschied von Karim Adeyemi im Jahr 2011. Der damals Neunjährige habe sich zwar "nicht gut verhalten. Er hat einen Fehler gemacht. Aber ein Junge, der 10 oder 11 Jahre alt ist, muss doch Fehler machen dürfen", meinte der 67-Jährige. Worum es sich bei dem Fehler handelte, verriet Gerland aber nicht.

Auch im Fall des deutschen Nachwuchstalents versuchte er einen Wechsel zu verhindern. "Ich habe die Mutter angerufen - dass sie mir nicht durch das Telefon Schläge angedroht hat, war alles", so der DFB-Scout: "Ich habe gesagt: 'Frau Adeyemi, das ist doch eine Sache, die irgendwann passiert ist, aber Bayern München ist doch ein Top-Verein, ich passe darauf auf.'"

Er habe aber keine Chance gehabt, "ihn wiederzukriegen. Ich habe es versucht. Ich habe seine Mutter angerufen, wenn sie mir irgendeinen Wink gegeben hätte, hätte ich alles gemacht." Adeyemi verließ den FC Bayern somit und landete über die Station SpVgg Unterhaching bei Red Bull Salzburg. Aktuell sollen die Münchenern sich allerdings neben zahlreichen anderen Topvereinen um einen Transfer des 19-Jährigen kümmern.

Auch Adeyemi kündigte bereits in der "Marca" an: "Wenn Bayern mir ein Angebot machen würde, würde ich mich für diesen Weg entscheiden. Ich möchte ihnen zeigen, was ich kann, wer ich bin und dass es ein Fehler war, mich gehen zu lassen. Das motiviert mich."

