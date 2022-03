RB Leipzig und Eintracht Frankfurt zogen unter der Woche ins Viertelfinale der Europa League ein. Während die Roten Bullen nach dem Ausschluss von Spartak Moskau kampflos weiter waren, kämpfte sich die Eintracht aus Frankfurt am vergangenen Donnerstag in 120 Minuten zum nötigen Unentschieden gegen Real Betis. Trotzdem nahm Oliver Glasner nur eine Änderung in der Startelf vor: Für den gelbgesperrten Djibril Sow kehrte Sebastian Rode zurück.

Nach einer kurzen Unterbrechung wegen gezündeter Pyrotechnik im Frankfurt-Block begann eine ausgeglichene Anfangsphase. Im weiteren Spielverlauf übernahm Leipzig schließlich zunehmend die Kontrolle und Frankfurt musste sich bei Martin Hinteregger bedanken, dass die Sachsen nicht in Führung gingen. Der erfahrene SGE-Innenverteidiger klärte einen Kopfball von André Silva auf der Linie (22.).

Zwar erarbeitete sich das Team von Oliver Glasner zwischenzeitlich auch mehrere Chancen, doch meist fehlte es an Präzision beim letzten Pass. In der Schlussphase des ersten Durchgangs setzte Leipzig noch zwei Ausrufezeichen: Erst traf Laimer aus der Distanz die Latte (41.), dann wurde ein Nkunku-Tor wegen Abseits aberkannt (45.+2).

Nach der Pause setzte Leipzig das Vergeben von Chancen fort. Unter anderem nahm Konrad Laimer im Strafraum Maß, doch sein Schuss war zu unplatziert und Kevin Trapp, der ein gutes Spiel zeigte, reagierte stark und lenkte den Ball über die Latte (62.). Domenico Tedesco wechselte schließlich Stürmer Yussuf Poulsen ein, doch der Däne vergab leichtfertig, weil er zu lange mit dem Ball am Fuß wartete (81.). Auf diese Weise erkämpfte sich die Eintracht überraschenderweise einen verdienten Punkt.

Die Stimmen zum Spiel:

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Wir sind aufgrund der vielen Chancen, die wir heute nicht genutzt haben, schon etwas enttäuscht. Ich muss jetzt bei der Mannschaft aber keine Aufmunterung leisten. Denn die Chancenverwertung ist bei uns normalerweise kein Problem."

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt): "Die Spiele zuletzt haben Körner gekostet, trotzdem sind wir sehr gut aufgetreten."

Benjamin Henrichs (RB Leipzig): "Frankfurt kann mit diesem 0:0 sicher gut leben, für uns ist es ein bisschen bitter."

Der Tweet zum Spiel:

Tatsächlich war Kevin Trapp maßgeblich daran beteiligt, dass hinten die Null stand. Ob Nkunku, Laimer oder Silva: Am Nationaltorhüter führte heute kein Weg vorbei.

Das fiel auf: Wo blieb Kostic?

Normalerweise stehen die Flanken von Filip Kostic für das Spiel der Frankfurter Eintracht. Heute blieben diese aus und das nicht wegen Benjamin Henrichs, der ebenfalls eine besonders blasse Leistung an den Tag legte. Viel präsenter zeigte sich die Leihgabe aus Dortmund, Ansgar Knauff, der die andere Seite ordentlich beackerte.

Die Statistik: 4

Zum vierten Mal in Folge trennten sich die beiden Mannschaften mit einem Unentschieden, davon ging es vor der heutigen Begegnung dreimal jeweils 1:1 aus.

