"Wir - und damit meine ich den gesamten Fußball - müssen uns mal genau fragen, was wir nicht wollen", sagte Baumgart.

"Ich habe noch kein Spiel der Conference League gesehen", gab der Kölner Trainer zu.

"Ich frage mich, wie es sein kann, dass Klubs aus der Champions League fliegen und jetzt die Chance bekommen, die Europa League zu gewinnen. Oder dass die WM in Katar stattfindet und die Ligen Ende Oktober unterbrochen werden, damit sie da stattfinden kann. Oder die Idee, die WM künftig alle zwei Jahre zu spielen - das alles tut dem Fußball nicht gut", so der FC-Coach weiter.

Nach einem halben Jahr in Köln zieht Baumgart indes ein positives Zwischenfazit - obwohl er auch die Eigenheiten des Traditionsklubs bereits kennengelernt hat.

Steffen Baumgart sehr glücklich als Trainer des 1. FC Köln

"Wir hatten selbst in der guten Hinrunde schon ein oder zwei Situationen, in denen von Krise gesprochen wurde", sagte er. "Da habe ich gedacht: Wenn das eine Krise sein soll, bin ich mal gespannt, wie reagiert wird, wenn wir wirklich mal eine Krise haben." Er halte seinen Arbeitsplatz "nicht für besonders schwierig, aber er ist aufwühlender als die, die ich bisher hatte".

Wirklich gewusst habe er das vorher nicht.

"Du musst die Wucht erleben, die in einem Traditionsverein steckt", sagte der 50-Jährige: "Wer wie ich vorher nie in einem so großen Klub gearbeitet oder gespielt hat, kann nicht wissen, welche Bedeutung der Verein wirklich hat. Mein Glück ist, dass ich dafür komplett offen bin. Ich bin einfach gerne hier."

