Deadline Day im europäischen Fußball! Das Winter-Transferfenster geht am heutigen Montag endgültig in die heiße Phase. Bis 18:00 Uhr können sich der FC Bayern, Borussia Dortmund und Co. nochmals für die Rückrunde verstärken.

Die Top-Klubs in den anderen europäischen Top-Ligen haben gar noch etwas mehr Zeit. In Italien endet die Transferperiode um 20 Uhr. Spanien, England und Frankreich reizen den Deadline Day komplett aus. Dort darf bis 0 Uhr am Kader gewerkelt werden.

Sorgt Paris Saint-Germain nochmal für einen großen Kracher? Was macht Manchester United um Teammanger Ralf Rangnick? Oder holt gar der FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp zum großen Coup aus?

Im Eurosport-Liveticker zum Deadline Day verpasst Ihr keinen wichtigen Last-Minute-Transfer.

11:15 Uhr - Denis Zakaria bei Juventus zum Medizincheck

Denis Zakaria wird Borussia Mönchengladbach wohl noch heute verlassen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano am Mittag via Twitter mitteilte, befindet sich der Schweizer in Turin auf dem Weg zum Medizincheck. Danach soll dann direkt die Vertragsunterschrift erfolgen. Wie der italienische Journalist berichtet, zahlt Juve fünf Millionen Euro Ablöse plus mögliche Boni von drei Millionen Euro für den 25-Jährigen.

10:45 Uhr - Christian Eriksen geht zum FC Brentford

Auch wenn der Deadline Day gerade erst begonnen hat, so ist es wohl jetzt schon die schönste Geschichte dieses Tages: Der FC Brentford hat die Verpflichtung von Christian Eriksen bekanntgegeben. Der dänische Nationalspieler stand zuletzt bei Inter Mailand unter Vertrag, darf allerdings nicht mehr in Italien spielen, da ihm nach seinem dramatischen Zusammenbruch im EM-Spiel gegen Finnland einen Herzschrittmacher eingesetzt wurde. Nachdem er sich in den vergangenen Monaten fitgehalten hatte, kehrt der Mittelfeldspieler nun also auf die große Bühne der Premier League zurück.

10:15 Uhr - Union Berlin: Sven Michel als Kruse-Ersatz?

Nach dem kurzfristigen Abgang von Max Kruse zum VfL Wolfsburg hat Union Berlin offenbar schnell reagiert und sich auf die Suche nach einem direkten Nachfolger gemacht. Dabei ist der Tabellenvierte der Bundesliga nach Informationen von Kicker und Sky in der 2. Liga fündig geworden. Demnach möchte Union Sven Michel vom SC Paderborn in die Hauptstadt holen. Michel spielt seit 2016 für den SCP und ist aktuell in einer Top-Form: In 19 Ligaspielen erzielte er 14 Tore und bereitete sieben Treffer vor. Sein Vertrag läuft bis 2023.

9:45 Uhr - Holt PSG Ousmane Dembélé?

Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Barcelona stagniert die Entwicklung von Ousmane Dembélé. Der Franzose konnte sich bei den Katalanen nie wirklich durchsetzen. Nun soll der 24-Jährige endgültig abgegeben werden. Sportlich hat Barcelona für ihn keine Verwendung und angesichts des großen Schuldenbergs muss der Klub Gehalt einsparen. Ein ganz heißer Kandidat für einen Wechsel scheint Paris Saint-Germain zu sein. Wie das Portal "Fußballtransfers.com" erfahren haben will, soll es zwischen Dembélé und Paris bereits eine mündliche Einigung gegeben haben. Bis 0 Uhr hat PSG noch Zeit, die Verpflichtung perfekt zu machen.

9:15 Uhr - Max Kruse geht zum VfL Wolfsburg

Bereits gestern vermeldete der VfL Wolfsburg einen durchaus überraschenden Neuzugang: Max Kruse wechselt mit sofortiger Wirkung von Union Berlin zu den Wölfen , bei denen er bereits in der Saison 2015/2016 aktiv war. Nun kehrt er also nach Wolfsburg zurück und das obwohl es um den VfL aktuell deutlich schlechter bestellt ist, als um Union. Während die Berliner sensationell auf Champions-League-Platz vier liegen, kämpft Wolfsburg als 15. gegen den Abstieg.

9:00 Uhr - Guten Morgen zum Deadline Day

Guten Morgen aus München zum Deadline Day. Heute schließt das Winter-Transferfenster im europäischen Fußball. Bis 18:00 Uhr haben die Bundesligisten nochmal Zeit sich für die Rückrunde zu verstärken. Und auch international ist der Deadline Day immer wieder für Last-Minute-Kracher bekannt. Jonas Klinke tickert für euch den Deadline Day und berichtet über die wichtigsten Transfers in Deutschland und den europäischen Top-Ligen. Viel Spaß!

